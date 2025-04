Giro d’Italia 2025: sesta tappa Potenza-Napoli. Percorso e altimetria: volata non scontata, tante insidie

È il momento di uno dei numerosi cambi di regione al Giro d’Italia 2025. La corsa si trasferisce infatti dalla Basilicata alla Campania giovedì 15 Maggio. Si corre la sesta tappa con partenza da Potenza e arrivo a Napoli dopo aver percorso 227 chilometri. Lo scenario ideale per l’arrivo sembrerebbe essere quello della volata di gruppo, il disegno del tracciato lascia aperte anche altre possibilità. Scopriamo nel dettaglio il percorso e l’altimetria.

PERCORSO SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Giovedì 15 maggio

Potenza-Napoli (227 chilometri)

Il tracciato è caratterizzato da un andamento irregolare con numerosi saliscendi. I corridori affrontano, dopo 56,8 chilometri, il Valico di Monte Carruozzo, seconda categoria di 19,7 km al 3,8%, transitano da Lioni e Avellino per proiettarsi verso la scalata di Monteforte Irpino, terza categoria di 4 km al 3,7% di pendenza media, da affrontare quando mancheranno poco più di ottanta chilometri al traguardo. La parte finale totalmente pianeggiante potrebbe aiutare il recupero di chi ha perso terreno nella prima parte di giornata. Gli sprinter che vorranno giocarsi le proprie carte per il successo di giornata dovranno essere bravi a resistere su un tracciato assolutamente non semplice.

ALTIMETRIA