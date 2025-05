Giro d’Italia 2025: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Roglic e Ayuso le stelle, l’Italia punta su Tiberi

Poco più di una settimana e si comincia: scatta dall’Albania venerdì 9 maggio il Giro d’Italia 2025, edizione numero 111 della Corsa Rosa. Sarà grande spettacolo, anche se questa volta non ci sarà al via la stella Tadej Pogacar. Non mancheranno i protagonisti, sia internazionali, che azzurri a caccia del grande risultato.

La sfida per il titolo sarà ovviamente tra Primoz Roglic e Juan Ayuso, ma l’Italia proverà ad agguantare il podio con le sue stelle: Antonio Tiberi e Giulio Ciccone. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist con l’elenco dei partecipanti (ancora in aggiornamento).

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2025

ALPECIN-DECEUNINCK

GROVES Kaden

ARKÉA-B&B HOTELS

–

BAHRAIN VICTORIOUS

BILBAO Pello

CARUSO Damiano

TIBERI Antonio

COFIDIS

SAMITIER Sergio

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

BENNETT Sam

EF EDUCATION-EASYPOST

CARAPAZ Richard

GROUPAMA-FDJ

GAUDU David

INEOS GRENADIERS

ARENSMAN Thymen

BERNAL Egan

TARLING Joshua

INTERMARCHÉ-WANTY

BUSATTO Francesco

GOOSSENS Kobe

MEINTJES Louis

PETILLI Simone

THIJSSEN Gerben

VAN HOECKE Gijs

LIDL-TREK

CICCONE Giulio

PEDERSEN Mads

MOVISTAR

FORMOLO Davide

QUINTANA Nairo

RUBIO Einer

RED BULL-BORA-HANSGROHE

ALEOTTI Giovanni

HINDLEY Jai

MARTINEZ Daniel

ROGLIC Primoz

SOUDAL QUICK-STEP

LANDA Mikel

MAGNIER Paul

TEAM JAYCO ALULA

BOUWMAN Koen

ZANA Filippo

TEAM PICNIC POSTNL

BARDET Romain

POOLE Max

VAN UDEN Casper

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

KELDERMAN Wilco

KOOIJ Olav

KRUIJSWIJK Steven

LEMMEN Bart

VAN AERT Wout

VAN BAARLE Dylan

YATES Simon

UAE TEAM EMIRATES XRG

AYUSO Juan

DEL TORO Isaac

YATES Adam

XDS ASTANA

BETTIOL Alberto

FORTUNATO Lorenzo

POELS Wout

ULISSI Diego

ISRAEL-PREMIER TECH

FRIGO Marco

FUGLSANG Jakob

GEE Derek

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

PIDCOCK Tom

TEAM POLTI VISITMALTA

PIGANZOLI Davide

TUDOR PRO CYCLING TEAM

HIRSCHI Marc

VF GROUP BARDIANI-CSF FAIZANÈ

–