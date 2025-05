Giro d’Italia 2025: quanto guadagnano i corridori? La classifica degli stipendi

Primoz Roglic sarà il ciclista più pagato al Giro d’Italia 2025. Lo sloveno percepisce infatti 5,5 milioni di euro a stagione dalla Red Bull-BORA-hansgrohe e per questo motivo correrà con l’epiteto di Paperon de’ Paperoni del gruppo. Il balcanico è in assoluto il secondo corridore più remunerato al mondo: nella speciale classifica degli stipendi è preceduto soltanto dal connazionale Tadej Pogacar, che lo scorso anno dominò la Corsa Rosa e che in questa occasione non sarà della partita.

Roglic non è l’unico atleta della top-10 dei guadagni che sarà presente alla Corsa Rosa. Ci saranno infatti anche il belga Wout van Aert, che percepisce 3,5 milioni di euro dal Team Visma | Lease a Bike, e il britannico Adam Yates (2,8 milioni dalla UAE Emirates XRG). Da annotare anche i 2,7 milioni di euro percepiti dal britannico Tom Pidcock dalla Q36.5, i 2,5 milioni del colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e i 2,3 milioni dell’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Il migliore italiano è Filippo Ganna con i 2 milioni percepiti dalla INEOS Grenadiers. Di seguito la classifica degli stipendi per quanto riguarda i ciclisti che correranno il Giro d’Italia 2025 e la classifica dei corridori più pagati in questa annata agonistica. Specifichiamo che questi importi sono delle vere e proprie buste paga, a cui si aggiungono i bonus per i risultati conseguiti, i premi sportivi e gli emolumenti assicurati dai vari sponsor.

CLASSIFICA STIPENDI GIRO D’ITALIA 2025

1. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) 5,5 milioni di euro

2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 3,5 milioni di euro

3. Adam Yates (UAE Emirates XRG) 2,8 milioni di euro

4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) 2,7 milioni di euro

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 2,5 milioni di euro

6. Richard Carapaz (EF Education Easy-Post) 2,3 milioni di euro

7. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 2 milioni di euro

CLASSIFICA STIPENDI CICLISMO 2025

1. Tadej Pogacar 8 milioni di euro

2. Primoz Roglic 5,5 milioni di euro

2. Chris Froome 5,5 milioni di euro

4. Jonas Vingegaard 4,5 milioni di euro

5. Mathieu van der Poel 4 milioni di euro

6. Wout van Aert 3,5 milioni di euro

6. Geraint Thomas 3,5 milioni di euro

8. Remco Evenepoel 3 milioni di euro

9. Adam Yates 2,8 milioni di euro

10. Tom Pidcock 2,7 milioni di euro

11. Carlos Rodriguez 2,5 milioni di euro

11. Michal Kiatkowski 2,5 milioni di euro

13. Richard Carapaz 2,3 milioni di euro

14. Julian Alaphilippe 2 milioni di euro

14. Filippo Ganna 2 milioni di euro

14. Jakob Fuglsang 2 milioni di euro