Giro d’Italia 2025: le tappe di montagna, per velocisti, attaccanti e le cronometro

Siamo all’antivigilia del Giro d’Italia 2025: ventuno tappe durissime che porteranno i corridori dalla Grande Partenza in Albania alla passerella finale in quel di Roma. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le frazioni dividendole in categorie.

TAPPE DI MONTAGNA

Settima tappa: Castel di Sangro – Tagliacozzo (168 chilometri)

Quindicesima tappa: Fiume Veneto – Asiago (214 chilometri)

Sedicesima tappa: Piazzola sul Brenta – San Valentino (199 chilometri)

Diciassettesima tappa: San Michele all’Adige – Bormio (154 chilometri)

Diciannovesima tappa: Biella – Champoluc (166 chilometri)

Ventesima tappa: Verrès – Sestrière (203 chilometri)

TAPPE PER VELOCISTI

Quarta tappa: Alberobello-Lecce (187 chilometri)

Sesta tappa: Potenza – Napoli (210 chilometri)

Dodicesima tappa: Modena – Viadana (172 chilometri)

Quattordicesima tappa: Rovigo – Nova Gorica (186 chilometri)

Diciottesima tappa: Morbegno – Cesano Maderno (144 chilometri)

Ventunesima tappa: Roma – Roma (141 chilometri)

TAPPE MISTE

Prima tappa: Durazzo-Tirana (164 chilometri)

Terza tappa: Valona-Valona (160 chilometri)

Quinta tappa: Ceglie Messapica – Matera (144 chilometri)

Ottava tappa: Giulianova – Castelraimondo (197 chilometri)

Nona tappa: Gubbio – Siena (181 chilometri)

Undicesima tappa: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti (185 chilometri)

Tredicesima tappa: Rovigo – Vicenza (180 chilometri)

TAPPE A CRONOMETRO

Seconda tappa: Tirana-Tirana (13,7 chilometri, cronometro individuale)

Decima tappa: Lucca – Pisa (28,6 chilometri, cronometro individuale)