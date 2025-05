Giro d’Italia 2025, ci sarà anche Egan Bernal. La tortuosa salita per tornare quello di un tempo

Dal 2021 al 2025. Sono passati quattro anni dalla strepitosa vittoria di Egan Bernal al Giro d’Italia, dominando in lungo e in largo sulle strade del Bel Paese. Un quadriennio nel quale tante cose sono cambiate per il colombiano della Ineos Grenadiers, soprattutto in negativo, a causa della sfortunatissima caduta avvenuta ad inizio 2022.

Il classe 1997 nonostante l’infortunio (che rischiava di mettere a repentaglio addirittura la vita di tutti i giorni) è riuscito a ripartire e a rilanciarsi ed ora torna a gareggiare sulle strade che l’hanno visto trionfare in Maglia Rosa. Sarà lui il capitano della squadra britannica nell’edizione 111 che scatterà venerdì 9 maggio dall’Albania.

Quest’anno si è portato a casa il titolo di campione colombiano sia a cronometro che in linea, ma poi nuovamente la sfortuna si è messa contro di lui, con la frattura della clavicola alla Classica Jaen. Riabilitazione nuovamente e rientro alle corse alla Vuelta di Catalogna, da lì niente più gare, solo allenamenti per arrivare al top al Giro.

Non partirà sicuramente come favorito numero uno, non è neanche tra i grandi papabili per il podio, ma può giocare un ruolo importante. Tornare ad essere il Bernal che vince Giro e Tour, dopo tutto quello che è accaduto, sembra irrealistico, ma l’obiettivo è quello di divertirsi e fare divertire, magari provando a lasciare ancora il segno.