Giro d’Italia 2025: il Colle delle Finestre sarà la Cima Coppi. Indelebile l’impresa di Chris Froome nel 2018

Sette anni dopo l’ultima volta il Giro d’Italia ritrova una delle sua salite più iconiche, quella del Colle delle Finestre. Nella ventesima tappa con partenza da Verrès ed arrivo al Sestrière, i corridori dovranno affrontare questa mitica ascesa, che sarà anche la Cima Coppi di questa centottesima edizione. Probabilmente la lotta per la Maglia Rosa si deciderà proprio in questi diciotto chilometri che possono far entrare nella leggenda.

Una serie infinita di tornanti, per una salita che non sembra davvero mai finire. La pendenza media è del 9,1%, ma ci sono punte anche al 16%, con i corridori che si troveranno ad affrontarla al termine del Giro e con tre settimane di fatiche alle spalle. Davvero una prova di forza e anche di grande coraggio, con una possibile epica battaglia tra coloro che lottano per la Maglia Rosa.

Andare in crisi è veramente un attimo e a quel punto il rischio è veramente di perdere moltissimi minuti e di conseguenza il Giro. Una salita che non lascia scampo e che veramente decreta il miglior scalatore del Giro d’Italia 2025.

Di momenti sul Colle delle Finestre ce ne sono stati nella storia del Giro, ma resta indimenticabile l’impresa di Chris Froome nel 2018. Il britannico sembrava ormai aver perso tutto, avendo quasi quattro minuti di ritardo da recuperare a Simon Yates. Il campione dell’allora Team Sky, però, si mette in testa che può ancora ribaltare tutto e regala una pagina epica della Corsa Rosa.

Froome parte ad 83 chilometri dal traguardo e comincia a guadagnare sempre di più. Sul Colle delle Finestre la folla incita il britannico a continuare nella sua impresa, mentre alla sue spalle Yates crolla completamente. Al traguardo è l’apoteosi. Froome arriva a braccia alzate, trionfante, sapendo di aver ribaltato tutto e di aver vinto il Giro d’Italia.