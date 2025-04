Dove passa il Giro d’Italia 2025? Le Regioni e le province attraversate tappa per tappa

La stagione del grande ciclismo è entrata nel vivo ed è già arrivato il momento di pensare al Giro d’Italia 2025, che scatterà venerdì 9 maggio da Durazzo. Le prime tre tappe si svolgeranno in Albania, poi si tornerà nel Bel Paese: ripartenza dal Sud dello Stivale per poi dirigersi verso Nord prima della conclusione a Roma. Il Giro d’Italia 2025 toccherà 15 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Liguria. Andiamo a scoprire, tappa per tappa, tutte le Regioni e le Province attraversate dalla prossima Corsa Rosa.

REGIONI E PROVINCE GIRO D’ITALIA 2025

PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana, interamente in Albania.

SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana, interamente in Albania.

TERZA TAPPA (160 km, domenica 11 maggio): Valona-Valona, interamente in Albania.

QUARTA TAPPA (187 km, martedì 13 maggio): Alberobello-Lecce. Interamente in Puglia, verranno attraversate le province di Bari, Brindisi, Lecce.

QUINTA TAPPA (145 km, mercoledì 14 maggio): Ceglie Messapica-Matera. In Puglia e Basilicata, verranno attraversate le province di Brindisi, Taranto, Matera.

QUINTA TAPPA (226 km, giovedì 15 maggio): Potenza-Napoli. In Puglia e Campania, verranno attraversate le province di Potenza, Avellino, Napoli.

SETTIMA TAPPA (168 km, venerdì 16 maggio): Castel di Sangro-Tagliacozzo. Interamente in Abruzzo, verranno attraversate le province di L’Aquila e Chieti.

OTTAVA TAPPA (197 km, sabato 17 maggio): Giulianova-Castelraimondo. In Abruzzo e Marche, verranno attraversate le province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata.

NONA TAPPA (181 km, domenica 18 maggio): Gubbio-Siena. In Umbria e Toscana, verranno attraversate le province di Perugia, Arezzo, Siena.

DECIMA TAPPA (28,6 km di cronometro individuale, martedì 20 maggio): Lucca-Pisa. Interamente in Toscana, verranno attraversate le province di Lucca e Pisa.

UNDICESIMA TAPPA (185 km, mercoledì 21 maggio): Viareggio-Castelnovo né Monti. In Toscana ed Emilia-Romagna, verranno attraversate le province di Lucca, Modena e Reggio Emilia.

DODICESIMA TAPPA (172 km, giovedì 22 maggio): Modena-Viadana. In Emilia-Romagna e Lombardia, verranno attraversate le province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Mantova, Cremona.

TREDICESIMA TAPPA (180 km, venerdì 23 maggio): Rovigo-Vicenza. Interamente in Veneto, verranno attraversate le province di Rovigo, Padova, Vicenza, Verona.

QUATTORDICESIMA TAPPA (186 km, sabato 24 maggio): Treviso-Nova Gorica. In Veneto e Friuli-Venezia Giulia, verranno attraversate le province di Treviso, Venezia, Pordenone, Udine, Gorizia, con sconfinamento in Slovenia.

QUINDICESIMA TAPPA (214 km, domenica 25 maggio): Fiume Veneto-Asiago. In Friuli-Venezia Giulia e Veneto, verranno attraversate le province di Pordenone, Treviso, Vicenza, Belluno.

SEDICESIMA TAPPA (199 km, martedì 27 maggio): Piazzola sul Brenta-San Valentino. In Veneto e Trentino-Alto Adige, verranno attraversate le province di Padova, Vicenza, Trento.

DICIASSETTESIMA TAPPA (154 km, mercoledì 28 maggio): San Michele all’Adige-Bormio. In Trentino-Alto Adige e Lombardia, verranno attraversate le province di Trento, Brescia, Sondrio.

DICIOTTESIMA TAPPA (144 km, giovedì 29 maggio): Morbegno-Cesano Maderno. Interamente in Lombardia, verranno attraversate le province di Sondrio, Como, Lecco, Monza e Brianza.

DICIANNOVESIMA TAPPA (166 km, venerdì 30 maggio): Biella-Champoluc. In Piemonte e Valle d’Aosta, verranno attraversate le province di Biella, Torino, Aosta.

VENTESIMA TAPPA (203 km, sabato 31 maggio): Verres-Sestriere. In Valle d’Aosta e Piemonte, verranno attraversate le province di Aosta e Torino.

VENTUNESIMA TAPPA (141 km, domenica 1° giugno): Roma-Roma. Interamente nel Lazio, l’intera frazione si svolgerà nel comune di Roma.