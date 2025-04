Giro d’Italia 2025: terza tappa Valona-Valona. Percorso e altimetria: una salita durissima chiama i favoriti

Terza tappa con partenza ed arrivo a Valona per chiudere il weekend iniziale del Giro d’Italia 2025 in Albania. Una frazione già intensa che vedrà sfidarsi nel primo testa a testa i big in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e altimetria.

PERCORSO TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 11 maggio

Valona-Valona (160 chilometri)

Prima parte in falsopiano, con la strada che tende sempre a salire. Dopo una sessantina di chilometri il primo GPM di giornata: Q. Shakelles, terza categoria con 5,5 chilometri al 4% (prima parte molto dura con pendenze vicine al 10%). Discesa, ancora qualche saliscendi, per approcciare il momento decisivo della tappa: la salita di Qafa e Llogarase. È un seconda categoria: 10,7 chilometri al 7,3%, una salita vera e propria, simile a quelle alpine. Scollinamento forse troppo lontano dal traguardo: 38 chilometri tra discesa e pianura portano all’arrivo.