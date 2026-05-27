Sport in tv
Sport in tv oggi (mercoledì 27 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 27 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul Roland Garros, il secondo Slam della stagione tennistica proseguirà sulla terra rossa di Parigi con il secondo turno: in campo Federico Cinà, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego, tutti desiderosi di continuare la propria avventura nella capitale francese.
Il Giro d’Italia prosegue con l’esigente diciassettesima tappa, che prevede l’arrivo in quota ad Andalo e che potrebbe rimescolare la classifica generale. A Varna (Bulgaria) inizieranno gli Europei di ginnastica ritmica, con la prima giornata riservata alle juniores. Spazio alla Coppa del Mondo di tiro a segno e all’ultima giornata della regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile.
Prevista una grande serata di calcio tra la finale di Conference League (Crystal Palace-Rayo Vallecano) e le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 27 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Mercoledì 27 maggio
03.00 CICLISMO – Giro del Giappone, terza tappa: Ooshika-Ooshika (non è prevista diretta tv/streaming)
04.00 BADMINTON (BWF Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF Tv)
09.00 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Qualificazioni individualiste juniores (diretta streaming su gymtv.online)
11.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1 dalle ore 17.45; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN). Cinà-de Jong (ore 11.00), Paolini-Sierra (terzo match dalle ore 11.00), Errani/Tagger-Kenin/Krueger (primo turno, terzo match dalle ore 11.00), Sonego-Paul (quarto match dalle ore 11.00)
12.10 CICLISMO – Giro d’Italia, diciassettesima tappa: Cassano d’Adda-Andalo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)
13.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)
14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)
14.05 CICLISMO – Alpes Isere Tour, prima tappa: Charvieu Chavageneux-Charvieux Chavagneux (non è prevista diretta tv/streaming)
15.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)
19.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Pro Recco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
19.07 BASEBALL (MLB) – Toronto Blue Jays-Miami Marling (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Cinque partite: Florentia-De Akker, Olympic Roma-Napoli, Ortigia-Telimar, Roma-Posillipo, Savona-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)
20.00 CALCIO (Serie C, ritorno semifinale playoff) – Brescia-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Conference League, finale) – Crystal Palace-Rayo Vallecano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Serie C, ritorno semifinale playoff) – Catania-Ascoli (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.10