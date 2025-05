Giro d’Italia 2025: Simon Yates, l’esperienza di chi vuole ancora lasciare un segno

Alla Corsa Rosa per incidere ancora. Manca sempre meno all’inizio del Giro d’Italia 2025, attesissima competizione in programma dal 9 maggio al 1 giugno e che prevede una partenza in terra albanese ed una conclusione speciale a Roma, in onore di Papa Francesco. Sono svariati gli osservati speciali per la corsa di quest’anno, tra cui spicca anche Simon Yates, celebre corridore in forza al Team Visma-Lease a Bike.

Il britannico ha già dichiarato nei mesi precedenti di stare puntando tantissimo sull’evento in Italia, sostenendo di conservare svariati ricordi delle edizioni precedenti, sia in negativo che in positivo, e di sentirsi particolarmente stimolato a partecipare nuovamente.

Dopotutto, stiamo pur sempre parlando di un profilo in grado di vincere ben sei tappe nel Bel Paese (la seconda e la quattordicesima tappa nel 2022, la diciannovesima nel 2021, la quindicesima, ’undicesima e la nona nel 2018) e di conquistare un piazzamento al terzo posto nella classifica generale nel 2021.

Per prepararsi al meglio alla corsa, il gemello dei Adam ha deciso di rinunciare a svariate altre gare, prendendo parte in questa stagione solo alla Vuelta Ciclista a Catalunya e, pochi giorni prima, alla Tirreno-Adriatico. Nella corsa in Catalogna è arrivato un nono piazzamento nella classifica generale, mentre in quella italiana Yates si è dovuto accontentare della quattordicesima moneta.



Vedremo dunque come si comporterà il corridore, arrivato al suo sesto giro e con l’ambizione di incidere. Successivamente, per lui sarà il tempo di pensare al Tour De France, in cui la missione sarà però quella di supportare il compagno di squadra J onas Vingegaard.