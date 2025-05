Giro d’Italia 2025: quattordicesima tappa Treviso-Nova Gorica/Gorizia. Percorso e altimetria: una delle ultime chance per i velocisti

Sabato 24 maggio andrà in scena la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025. Dopo un venerdì passato interamente in Veneto, nello specifico tra Rovigo e Vicenza, i corridori affronteranno un’altra frazione particolarmente idonea per i velocisti. Scopriamo nel dettaglio il percorso e l’altimetria.

PERCORSO DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Sabato 24 maggio

Treviso-Nova Gorica/Gorizia (195 km)

Si tratta di una tappa completamente piatta, che precede alcuni strappi sulla sezione finale. Gli atleti attraverseranno la bassa pianura veneta, per poi approdare in Friuli. Al km 140 i corridori transiteranno dunque in Slovenia per la prima volta trovando brevi salite nel Collio (Brda), raggiungendo poi Gorizia e il circuito finale di 14 km da percorrere una volta dopo il passaggio sulla linea di arrivo. Gli ultimi chilometri prevedono infine la salita, molto breve, di Saver, alcune curve, rotatorie ed un rettilineo finale dalla lunghezza di 900 metri.