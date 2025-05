Giro d’Italia 2025: diciassettesima tappa San Michele all’Adige-Bormio. Percorso e altimetria: presenti Tonale e Mortirolo

Mercoledì 28 maggio il Giro d’Italia 2025 sta per arrivare verso la sua conclusione, ma in questa giornata si vivrà una tappa, la diciassettesima, che potrà dire molto sulla classifica generale. Da San Michele all’Adige a Bormio, una frazione che nasconde tantissime insidie e che potrebbe creare divisioni all’interno dei favoriti per la maglia rosa.

PERCORSO DICIASSETTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Fin dalla partenza da San Michele all’Adige si sale. La prima salita da affrontare è quella del Passo del Tonale, che verrà scalato dal versante trentino di Vermiglio (15,2 km, media 6% e max 9%). Successivamente discesa verso Ponte di Legno per poi affrontare il Mortirolo, ma dal versante che viene ritenuto più facile, quello di Monno con 12,6 km e una pendenza media 7,6% (la massima è al 16%). Poi ancora discesa verso Grosio. L’ultima salita da affrontare è quella delle Motte (3 km) a 9 km dal traguardo di Bormio che sarà leggermente in salita.

ALTIMETRIA DICIASSETTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

CALENDARIO DICIASSETTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Mercoledì 28 Maggio 2025

San Michele all’Adige-Bormio (155 km)