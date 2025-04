Novità per il Giro d’Italia 2025: i big si sfideranno per gli abbuoni nel Red Bull KM

Il marchio Red Bull entra sempre più nel mondo dello sport e, nel dettaglio, in quello del ciclismo. Dopo esser diventato sponsor di una squadra World Tour, ecco che la bevanda energetica diventa protagonista anche del Giro d’Italia 2025.

Nell’edizione della Corsa Rosa che scatterà il 9 maggio dall’Albania troveremo infatti una novità: spazio al Red Bull KM. Un’opportunità per i big per sfidarsi non solo nella fase finale di gara, ma anche nel durante delle 19 tappe in linea (due le cronometro) per cercare qualche secondo fondamentale in chiave classifica generale.

Ci saranno traguardi volanti in ogni frazione: i primi tre che transiteranno dal gate di uscita del chilometro otterranno abbuoni, nell’ordine, da 6, 4 e 2 secondi.

Posizione Red Bull KM in ogni tappa