Giro d’Italia 2025: gli orari di partenza e arrivo delle 21 tappe

L’edizione numero 108 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è in programma tra venerdì 9 maggio e domenica 1° giugno 2025, con 3 giorni di riposo, tutti di lunedì, il 12, il 19 ed il 26 maggio. Di seguito tutti gli orari di partenza ed arrivo delle 21 tappe del Giro d’Italia 2025.

Quest’anno, ad eccezione delle ultime due tappe, che si concluderanno ad un orario diverso, tutte le altre frazioni del Giro d’Italia 2025, che ne conta 19 in linea e 2 cronometro individuali, termineranno attorno alle 17.15, e per permettere che ciò avvenga, a variare sensibilmente, di giorno in giorno, sarà l’orario di partenza.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 9 maggio – Prima tappa: Durazzo (Durrës) – Tirana (Tiranë) (160 km)

Orario partenza: 13:10 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Sabato 10 maggio – Seconda tappa: Tirana (Tiranë) – Tirana (Tiranë) (cronometro individuale, 13.7 km)

Orario partenza primo corridore: 13:55 – Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:15 circa

Domenica 11 maggio – Terza tappa: Valona (Vlorë) – Valona (Vlorë) (160 km)

Orario partenza: 13:15 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Lunedì 12 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 13 maggio – Quarta tappa: Alberobello (Pietramadre) – Lecce (187 km)

Orario partenza: 12:55 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Mercoledì 14 maggio – Quinta tappa: Ceglie Messapica – Matera (145 km)

Orario partenza: 13:35 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Giovedì 15 maggio – Sesta tappa: Potenza – Napoli (226 km)

Orario partenza: 11:30 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Venerdì 16 maggio – Settima tappa: Castel di Sangro – Tagliacozzo (168 km)

Orario partenza: 12:50 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Sabato 17 maggio – Ottava tappa: Giulianova – Castelraimondo (197 km)

Orario partenza: 12:15 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Domenica 18 maggio – Nona tappa: Gubbio – Siena (181 km)

Orario partenza: 13:00 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Lunedì 19 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 20 maggio – Decima tappa: Lucca – Pisa (cronometro individuale, 28.6 km)

Orario partenza primo corridore: 13:15 – Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:15 circa

Mercoledì 21 maggio – Undicesima tappa: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti (185 km)

Orario partenza: 12:05 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Giovedì 22 maggio – Dodicesima tappa: Modena – Viadana (Oglio-Po) (172 km)

Orario partenza: 13:15 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Venerdì 23 maggio – Tredicesima tappa: Rovigo – Vicenza (180 km)

Orario partenza: 12:55 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Sabato 24 maggio – Quattordicesima tappa: Treviso – Nova Gorica/Gorizia (186 km)

Orario partenza: 12:45 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Domenica 25 maggio – Quindicesima tappa: Fiume Veneto – Asiago (214 km)

Orario partenza: 11:25 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Lunedì 26 maggio, GIORNO DI RIPOSO

Martedì 27 maggio – Sedicesima tappa: Piazzola sul Brenta – San Valentino (Brentonico) (199 km)

Orario partenza: 11:20 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Mercoledì 28 maggio – Diciassettesima tappa: San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach) – Bormio (154 km) Orario partenza: 12:50 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Giovedì 29 maggio – Diciottesima tappa: Morbegno – Cesano Maderno (144 km)

Orario partenza: 13:50 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Venerdì 30 maggio – Diciannovesima tappa: Biella – Champoluc (166 km)

Orario partenza: 12:20 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Sabato 31 maggio – Ventesima tappa: Verrès – Sestrière (Vialattea) (203 km)

Orario partenza: 10:45 – Orario d’arrivo: 16:15 circa

Domenica 1° giugno – Ventunesima tappa: Roma-Roma (141 km)

Orario partenza: 15:05 – Orario d’arrivo: 18:45 circa

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD e poi su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.