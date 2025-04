Giro d’Italia 2025: quinta tappa Ceglie Messapica-Matera. Percorso e altimetria: sprint per velocisti resistenti

Andrà in scena mercoledì 14 maggio la quinta tappa del Giro d’Italia 2025. La frazione partirà in Puglia, nel piccolo comune di Ceglie Massapica e terminerà in Basilicata, a Matera. Si tratta della seconda tappa italiana dopo la partenza in Albania della corsa rosa. Una frazione quasi del tutto pianeggiante con un arrivo in salita che metterà a dura prova i velocisti.

PERCORSO QUINTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Mercoledì 14 maggio

Ceglie Massapica-Matera (151 km)

La tappa è la più corta della prima settimana del Giro con i suoi 151 chilometri. Frazione quasi tutta pianeggiante con due sprint intermedi di Massafra e Marina di Ginosa che anticiperanno la breve salita di Montescaglioso, posta a 30 chilometri dal traguardo. Una rapida discesa e il falsopiano in salita porteranno i corridori a Matera, dove si deciderà la tappa. Ultimi 3 chilometri impegnativi con uno strappo che raggiunge il 10% di pendenza, poi una leggera discesa ed infine il rettilineo finale di 300 metri tutto in salita.