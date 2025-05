Giro d’Italia 2025: Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni

Un anniversario importante. Il Giro d’Italia 2025 comincerà il 9 maggio, lo stesso giorno designato per il via dell’edizione 2015, contrassegnata dalla seconda partecipazione di Mikel Landa, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio nella classifica generale. Adesso, a dieci anni di distanza, il veterano affronterà per l’ottava volta la Corsa Rosa, con l’obiettivo di centrare nuovamente la top 3, così come successo anche nel 2022, anno della sua ultima presenza.

Un’ambizione tutt’altro che banale per il classe 1989, uno dei pochi corridori della cosiddetta “vecchia generazione” a tenere botta, lottando spesso ad armi pari anche con avversari più giovani di lui. Seppur trovando nella sua strada spesso e volentieri dei corridori decisamente attrezzati, l’iberico c’è sempre stato, mettendo a referto ben dieci piazzamenti nelle prime dieci posizioni nei Grandi Giri, arrivando addirittura sette volte in top 5.

Per l’atleta in forza alla Soudal-QuickStep si tratterà quindi di un vero e proprio ritorno a casa in una corsa che gli ha regalato tantissimi momenti di gioia. Proprio nel 2015 ad esempio riuscì a vincere due tappe, rubando l’occhio nello specifico nella sedicesima frazione, con un iconico arrivo in quel di Aprica rimasto per lungo tempo nel cuore degli appassionati e degli addetti ai lavori.

I presupposti per fare bene ci sono. Mikel ha infatti inaugurato la stagione con un settimo posto nella Tirreno-Adriatico, per poi raccogliere la quarta piazza alla Volta a Catalunya. Al Giro non sarà certamente tra i principali favoriti, ma l’esperienza potrà portarlo molto lontano.