Giro d’Italia 2025: Juan Ayuso pronto per vincere il suo primo Grande Giro. Un solo ostacolo verso Roma?

Non c’è Tadej Pogacar, che ha stradominato nella passata stagione, ma sarà sempre la UAE Team Emirates – XRG a recitare il ruolo da protagonista al Giro d’Italia che scatterà venerdì 9 maggio dall’Albania. Il capitano della compagine emiratina è Juan Ayuso, alla prima corsa a tappe da leader della carriera.

Il fuoriclasse iberico, appena ventiduenne, va a caccia della prima affermazione in un Grande Giro, nella stagione che sembra essere della definitiva consacrazione. Già cinque le vittorie in questo 2025 per lui che ha dominato la Tirreno-Adriatico e ha sfiorato il successo al Giro di Catalogna.

Proprio sulle strade di casa però è arrivata una sconfitta che un po’ fa sorgere dei dubbi nella testa del nativo di Barcellona: nello scontro diretto, quando sembrava essere favorito, è stato battuto da Primoz Roglic, colui che sarà il grande rivale verso la Maglia Rosa di Roma.

La compattezza della squadra (gregario di lusso come Adam Yates) e la brillantezza data dalla giovane età possono essere il punto di forza di Ayuso che però dovrà testarsi sulle tre settimane e capire la tenuta (fino ad ora due top-5 alla Vuelta, che sappiamo essere però diversa dagli altri Grandi Giri).