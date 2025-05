Giro d’Italia 2025: gli outsider. Tiberi spera nel podio, ma la concorrenza è nutrita

Due favoriti su tutti, in tanti poi puntano al colpaccio o magari al terzo gradino del podio. Sono diversi gli outsiders al via dell’edizione numero 111 del Giro d’Italia che scatterà venerdì dall’Albania. Alle spalle di Juan Ayuso e Primoz Roglic, che appaiono leggermente avanti nella griglia di partenza, molti corridori proveranno a farsi valere.

Partiamo ovviamente in casa Italia da Antonio Tiberi. Quinto, in Maglia Bianca, nella passata edizione, il laziale sembra pronto al definitivo salto di qualità. La Bahrain-Victorious crede tantissimo in lui e non è un segreto che l’obiettivo sia quello, dichiarato, della top-3.

Non sarà facile però per l’azzurro: alle sue spalle pronti in tanti. Partiamo da Adam Yates, che sarà il gregario di lusso in casa UAE Team Emirates – XRG, ma ha annunciato (forse pretattica) di poter fare benissimo il capitano. Presente anche il gemello Simon, che appare però ormai distante dalle possibilità di giocarsela sulle tre settimane.

Corridori da segnalare sono Mikel Landa (Soudal Quick-Step), che in montagna fa paura, Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), reduce da una super primavera, e Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). Il nome a sorpresa quello di Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) che per la prima volta si testa da capitano.