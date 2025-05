Giro d’Italia 2025: le possibili sorprese: anche Ciccone e Piganzoli da tenere d’occhio

Favoriti, outsiders ma anche possibili sorprese. L’obiettivo di alcuni corridori è magari provare a centrare la top-10 al prossimo Giro d’Italia che scatterà il 9 maggio dall’Albania, ma non si sa mai: se dovessero trovare le tre settimane della vita perché non provare a sognare in grande, magari verso il podio?

Tra questi c’è sicuramente un italiano da tenere d’occhio: parliamo di Giulio Ciccone. Lui un super risultato l’ha già ottenuto pochi giorni fa alla Liegi-Bastogne-Liegi, chiudendo secondo alle spalle di Pogacar. Lo scalatore abruzzese sarà il capitano della Lidl-Trek e potrebbe puntare ad un piazzamento di lusso.

Altro azzurro che punta a fare bene è Davide Piganzoli. Il classe 2002 nella passata stagione chiuse tredicesimo ed ha già annunciato che l’obiettivo principale è quello di migliorare quel piazzamento: top-10 sullo sfondo?

Andando a guardare gli stranieri una possibile sorpresa è il neerlandese Thymen Arensman. Vanta già due sesti posti al Giro, si è sempre trovato bene sulle strade della Corsa Rosa e proverà addirittura a migliorare il suo risultato. Il canadese Derek Gee è stato protagonista nella Corsa Rosa del 2023 cogliendo ben quattro secondi posti, ora però si è trasformato in uomo di classifica e, dopo la top-10 al Tour dello scorso anno, proverà a ripetersi anche in terra italiana.