Giro d’Italia 2025: i velocisti. Groves e Pedersen i più attesi, l’Italia si affida a Moschetti e Lonardi

Manca davvero poco alla partenza dell’edizione 108 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa scatterà dall’Albania, più precisamente a Durazzo, venerdì 9 maggio per poi spostarsi in Italia con la quarta tappa che partirà da Alberobello. L’attenzione per la vittoria finale è posta su Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), ma la corsa al podio è più che aperta.

Tanta attesa anche per i velocisti che si daranno battaglia nelle frazioni a loro congeniali. Non ci sarà Jonathan Milan (Lidl-Trek), vincitore della maglia ciclamino nel 2023 e nel 2024. L’Italia perde così uno dei migliori velocisti del circuito che sarebbe stato sicuramente protagonista anche quest’anno. Il nostro paese dovrà quindi affidarsi a corridori come Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), primo nella classifica a punti del Giro di Turchia, e Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), non un velocista puro ma comunque competitivo in volata. Non possono essere ignorate neanche le qualità di sprinter di Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), già autore di tre vittorie in questa stagione.

Primo favorito per la maglia ciclamino del 2025 è sicuramente Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), secondo nella classifica a punti l’anno scorso. L’australiano, in questa stagione, non ha ancora trovato la prima vittoria ma, forte di una squadra preparata per le volate, potrebbe sbloccarsi proprio durante la Corsa Rosa. Il suo avversario principale dovrebbe essere l’olandese Olav Kooij ma tutto dipende dalle gerarchie del Team Visma Lease a Bike.

Wout Van Aert non sembra più competitivo come una volta negli arrivi veloci e sarebbe una pedina fondamentale per il suo compagno di squadra Kooij. Tuttavia, sappiamo che in tre settimane tutto può cambiare e potremo anche assistere anche ad un clamoroso scambio di ruoli. Questioni che non interessano la Lidl-Trek che punta tutto su Mads Pedersen, autore di un fantastico ultimo mese. Il danese non è uno sprinter puro ma se trova la giusta condizione potrebbe, soprattutto su arrivi duri, mostrare tutta la sua qualità.

Attenzione anche all’esperienza di Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale), vincitore di tappa in tutti e tre i Grandi Giri. L’irlandese potrebbe sfruttare la Corsa Rosa per ritrovare un posto da protagonista nelle volate. Chiudiamo la nostra panoramica sui velocisti con due giovani corridori: Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e Milan Fretin (Cofidis). Il francese è alla sua prima partecipazione in una corsa da tre settimane e dovrà probabilmente ancora farsi le ossa nelle volate che contano. Il belga invece ha dimostrato di avere grande velocità e potrebbe scompigliare i piani di molti.