Sarà un Giro d’Italia con il caldo o la pioggia? Le previsioni meteo sulle tre settimane

Il Giro d’Italia 2025 scatterà venerdì 9 maggio dall’Albania e si concluderà domenica 1° giugno a Roma. Ma quali saranno le condizioni meteo che dovranno fronteggiare gli atleti in gara? Cosa dicono le previsioni della vigilia? Precisiamo che si tratta di tendenze sul medio e lungo periodo, dunque non è possibile garantire un’accuratezza vicina al 100%, ma il progresso scientifico ha reso sempre più attendibili le proiezioni stagionali come quelle di cui stiamo parlando in vista dell’imminente Corsa Rosa.

Il mese è incominciato all’insegna del maltempo e anche le prossime settimane si preannunciano ricche di piogge e temporali, visto che mancherà una figura di alta pressione in grado di mantenere la stabilità atmosferica per un periodo prolungato. Questa situazione dovrebbe prolungati fino al 20-25 maggio, soprattutto al Nord Italia, dove si gareggerà durante l’ultima settimana della Corsa Rosa. Al Sud, invece, la situazione dovrebbe essere leggermente migliore.

Temporali, grandine, forte vento dovrebbero tenerci compagnia fino appunto al 25 maggio circa, poi dovrebbe arrivare l’attesa ingerenza dell’anticiclone africano che dovrebbe portare con sé una prima duratura fase estiva con punte fino ai 30 °C. Staremo a vedere se le previsioni verranno rispettate o se ci saranno dei mutamenti, assolutamente probabili sul medio-lungo periodo.