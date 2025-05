Giro d’Italia 2025: Primoz Roglic dovrà battere il mitico record di Fiorenzo Magni per aggiudicarsi il sesto Grande Giro

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2025: due favoriti su tutti per la Corsa Rosa che parte dall’Albania, Primoz Roglic e Juan Ayuso. L’iberico va a caccia del colpaccio all’età di 22 anni, lo sloveno è invece un veterano con i suoi 35 anni e soprattutto ha esperienza nei Grandi Giri, visto che se ne è già portati a casa cinque in carriera.

Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha una delle ultime opportunità per superare il record di Fiorenzo Magni: può entrare nella storia come vincitore più anziano della storia della Corsa Rosa. 34 anni per il Leone delle Fiandre che si impose nel lontanissimo 1955, sono già 35 (ad ottobre 36) le primavere dell’ex saltatore con gli sci.

L’esperienza è dalla sua e ovviamente il punto di forza (sfruttato al meglio anche nell’edizione vinta nel 2023) è quello delle prove contro il tempo per il campione olimpico di specialità di Tokyo. La regolarità, la costanza e la gestione delle tre settimane sono dalla sua parte: lo ha dimostrato nelle quattro vittorie della Vuelta.

Non sarà facile però contro un rivale giovane e brillante come Ayuso, che avrà a disposizione una squadra di lusso per andare all’attacco. Il supporto di qualità ce l’avrà anche lo sloveno: un ex campione del Giro come Jai Hindley può essere fondamentale sulle grandi montagne.