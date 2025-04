Giro d’Italia 2025: seconda tappa Tirana-Tirana. Percorso e altimetria: subito una cronometro individuale

La Grande Partenza del Giro d’Italia 2025 sarà in Albania. Le prime tre tappe dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa saranno in territorio albanese e la seconda potrebbe già rappresentare una prima sfida per gli uomini di classifica. Infatti in programma ci sarà subito una cronometro. Andiamo a vedere nel dettaglio il percorso e l’altimetria di questa seconda tappa.

PERCORSO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Da Tirana a Tirana, quasi 14 chilometri (13,7) in questa prima cronometro del Giro. Un percorso sicuramente molto breve, ma non di certo banale, visto che comunque i corridori dovranno affrontare la salita di Sauk (quarta categoria) e poi ci sono anche alcune curve molto insidiose che possono creare delle difficoltà.

ALTIMETRIA SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

CALENDARIO SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Sabato 10 Maggio 2025

Seconda tappa Giro d’Italia 2024

Tirana-Tirana (13,7km) – Cronometro