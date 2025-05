Giro d’Italia 2025: tredicesima tappa Rovigo-Vicenza. Percorso e altimetria: arrivo per uomini da Classiche

Andrà in scena venerdì 23 maggio la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025. La seconda settimana della Corsa rosa si aprirà con una frazione piuttosto pianeggiante che attraverserà il Veneto unendo le due città di Rovigo e Vicenza. Gli uomini di classifica non dovrebbero subire le difficoltà di un percorso che misura in totale 180 chilometri.

PERCORSO

La tappa partirà dalla città di Rovigo e nella prima parte del percorso pianeggiante si registra solo la salita di Passo Roverello. I due sprint intermedi di Noventa Vicentina e di San Bonifacio anticiperanno la salita di San Giovanni in Monte. Dopo il primo passaggio sulla linea di arrivo verrà percorso un circuito di 20 km che presenta subito l’ascesa di Arcugnano. L’arrivo di Vicenza è situato al termine di uno strappo con una pendenza media del 7% con punte del 12%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 23 maggio 2025

Tredicesima tappa Giro d’Italia 2025

Rovigo-Vicenza (180 km)