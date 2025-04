Giro d’Italia 2025: quarta tappa Alberobello-Lecce. Percorso e altimetria: tocca finalmente ai velocisti

Dopo la breve parentesi iniziale in Albania, il Giro d’Italia 2025 approda finalmente nel Bel Paese. Martedì 13 maggio si svolgerà infatti la quarta tappa, di scena in Puglia, con partenza da Alberobello ed arrivo a Lecce dopo un percorso lungo 187 chilometri. Sarà un appuntamento particolarmente importante, in quanto prevede la prima volata di gruppo di questa edizione. Scopriamo nel dettaglio il percorso e l’altimetria.

PERCORSO QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 13 maggio

Alberobello-Lecce (187 chilometri)

Si tratta di una frazione praticamente interamente pianeggiante, con presente un solo breve strappo: quello di Putignano. Le principali città sono connesse tramite strade ampie e rettilinee con i soliti ostacoli urbani quali rotatorie, spartitraffico ed isole salva pedoni. A Lecce è allestito un circuito di 12 km prima di transitare all’arrivo ed affrontare un giro completo. Gli ultimi 3 km sono pianeggianti, con una curva importante collocata a 1200 dall’arrivo. Tutta la parte finale è su strade ampie, con in particolare l’ultimo chilometro in leggera curva verso sinistra.