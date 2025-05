Giro d’Italia 2025: ventunesima tappa Roma-Roma. Percorso e altimetria: passerella finale nella Capitale

È il momento della passerella finale per il vincitore dell’edizione 2025. Il Giro d’Italia si chiude domenica 01 Giugno con la ventunesima ed ultima tappa, la Roma-Roma di 143 chilometri. Sarà il giorno dedicato all’omaggio di Papa Francesco nell’anno del Giubileo. Il Pontefice scomparso lo scorso 21 Aprile era un grande amante dello sport. Il finale propone un circuito da ripetere per otto volte. Scopriamo nel dettaglio il percorso e l’altimetria.

PERCORSO VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

I corridori attraverseranno i Giardini Vaticani e usciranno dalla Porta del Perugino per dirigersi verso il ritrovo di partenza allestito presso le Terme di Caracalla. Il gruppo arriva fino ad Ostia, passaggio previsto al chilometro 32,2, affronta lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco, passa sul traguardo per poi tornare indietro verso la zona della partenza e misurarsi con gli otto giri da 9,5 chilometri del circuito finale. La carovana toccherà alcuni luoghi simbolo come il Colosseo, Piazza Navona e i Fori Imperiali. L’arrivo è previsto al Circo Massimo.

ALTIMETRIA

CALENDARIO VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 01 Giugno 2025

Ventunesima tappa Giro d’Italia 2025

Roma-Roma (143 km)