Dove vedere in tv il Giro d’Italia 2025: la guida completa in chiaro e a pagamento

Il Giro d’Italia 2025 scatterà dall’Albania venerdì 9 maggio e si concluderà a Roma domenica 1° giugno: saranno 21 le tappe in programma, con 19 frazioni in linea e 2 cronometro individuali, oltre a 3 giorni di riposo, previsti tutti di lunedì, il 12, il 19 ed il 26 maggio.

Oltre alle dirette delle tappe, i palinsesti di RAI ed Eurosport per il Giro d’Italia 2025 hanno previsto anche numerose rubriche, in modo da rendere ancor più vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per l’edizione numero 108 della Corsa Rosa.

Nutrito il programma RAI: si inizia 45 minuti prima del via con Giro Mattina (su Rai Sport HD), poi fino alle 14.00 c’è Prima Diretta (su Rai Sport HD). Cambio di rete dalle 14.00 alle 17.15 circa con Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (su Rai 2 HD) e poi dalle 17.15 circa alle 18.00 col Processo alla Tappa (su Rai 2 HD). Alle 20.00 c’è TGiro (su Rai Sport HD), infine alle 00.00 si chiude con Giro Notte (su Rai Sport HD).

Risponde Eurosport con un programma non da meno: prima della tappa, su Eurosport 1 HD c’è Giro d’Italia – Anteprima, poi tra le 12:25 e le 17:15 (circa) su Eurosport 1 HD ecco la tappa in diretta. Dopo ogni tappa ci sarà Giro 360 sul canale YouTube Eurosport Italia, poi attorno alle 22:00, su Eurosport 2 HD replica ed analisi, infine nel rullo notturno, su Eurosport 2 HD la replica della tappa.

La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

