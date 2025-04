Giro d’Italia 2025: nona tappa Gubbio-Siena. Percorso e altimetria: quasi 30 chilometri di strade bianche!

Va in scena domenica 18 maggio la nona tappa del Giro d’Italia 2025. Dopo le prime salite della corsa rosa i corridori affronteranno una frazione molto varia ed ondulatoria. Non sarà probabilmente decisiva ai fini della classifica generale ma, in virtù dei quasi 30 chilometri di sterrato presenti, richiede particolare attenzione e cautela.

PERCORSO

La frazione si aprirà a Gubbio e dopo 181 chilometri si concluderà a Siena, in Piazza del Campo, ripetendo il medesimo arrivo delle Strade Bianche. La tappa presenta un percorso ondulatorio fino al primo tratto di sterrato di Salti (8 km), posto a circa 80 chilometri dal traguardo. Successivamente si affrontano in sequenza i settori bianchi di Serravalle (9.3 km) e San Martino in Grania (9.4 km) che anticipano lo sterrato di soli 600 metri di Monteaperti. Il settore conclusivo, a 15 chilometri dal traguardo, sarà quello di Colle Pinzuto (2.4 km ad una pendenza massima del 15%) che condurrà i corridori a Siena. A 900 metri dal traguardo si affronterà in salita la Porta di Fontebranda con pendenza che arriveranno anche al 16% prima della discesa e dell’ingresso finale in Piazza del Campo.

ALTIMETRIA

CALENDARIO NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 18 maggio 2025

Nona tappa Giro d’Italia 2025

Gubbio-Siena (181km)