Giro d’Italia 2025: storia delle partenze dall’estero. Novità Albania

Sale l’adrenalina con il trascorrere delle ore, si definiscono gli ultimi dettagli prima della partenza di un’entusiasmante avventura destinata a scaldare il cuore degli appassionati per oltre tre settimane. Prende il via venerdì 09 Maggio il Giro d’Italia 2025.

La gara scatta con la prima tappa Durazzo-Tirana di 160 chilometri. Non è la prima volta che la corsa rosa parte dall’estero, ripercorriamo la storia delle partenze oltre confine. La storica prima volta del via del Giro fuori dall’Italia risale al 1965 quando fu la Repubblica di San Marino ad ospitare la partenza, scelta poi ripetuta l’anno dopo con lo start dato dal Principato di Monaco.

A distanza di sette anni, nel 1973, tocca a Verviers in Belgio l’onore di essere scelta per dare il via alla corsa. Nel 1974 gli organizzatori optano per Città del Vaticano per ospitare l’inizio della più importante gara ciclistica sul suolo nazionale. Il via dall’estero ritorna in auge nel 1996 con la scelta di Atene per celebrare il centenario dei Giochi olimpici dell’era moderna, nel 1998 è Nizza ad ospitare l’apertura del Giro, nel 2002 tocca a Groningen nei Paesi Bassi, passando per tutte le nazioni del Trattato di Roma del 1957, in omaggio alla nascita della moneta unica europea e nel 2006 a Seraing in Belgio per commemorare il 50° anniversario della tragedia di Marcinelle.

Dal 2010 al 2018 la scelta di iniziare fuori dall’Italia assume una cadenza biennale: nel 2010 si parte da Amsterdam, nel 2012 da Herning in Danimarca, nel 2014 da Belfast in Irlanda del Nord, nel 2016 da Apeldoorn nei Paesi Bassi e nel 2018 da Gerusalemme. Nel 2022 è Budapest la location scelta per ospitare la quattordicesima partenza dall’estero della corsa rosa.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dalla scelta, per la prima volta, dell’Albania come cornice per la Grande Partenza e non sarà certamente una semplice passerella quella che attende i ciclisti. Il comitato organizzatore ha disegnato infatti un percorso fin da subito impegnativo che pungolerà gli uomini di classifica. I 1800 metri di dislivello da affrontare nella Durazzo-Tirana, i 2800 da scalare nella Valona-Valona e la prova contro il tempo della seconda tappa Tirana-Tirana offriranno certamente indicazioni importanti sui rapporti di forza tra i favoriti per il successo finale.