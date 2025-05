Giro d’Italia 2025: Richard Carapaz torna sul ‘luogo del delitto’. E nel 2019 sconfisse proprio Roglic

Inizia venerdì 09 maggio, per concludersi domenica 01 Giugno, il Giro d’Italia 2025. Ai nastri di partenza dell’edizione numero 108 ci saranno anche ciclisti che possono fregiarsi di aver già vinto sulle strade della corsa rosa. Tra questi figura Richard Carapaz della EF Education-Easy Post.

Il corridore ecuadoriano ha partecipato, nella sua carriera, a tre edizioni del Giro e non ha mai ottenuto un piazzamento al di sotto della quarta posizione. In maglia Movistar Team si è infatti aggiudicato l’edizione 2019 precedendo Vincenzo Nibali di 1’05’’e lo sloveno Primoz Roglic di 2’30’’. In occasione del suo trionfo il corridore ecuadoriano ha conquistato tappa e maglia nella Saint-Vincent-Courmayeur difendendo poi il primato fino alla fine. Di assoluto prestigio il secondo posto ottenuto nell’edizione del 2022, allora in maglia Ineos Grenadiers, staccato di 1’18’’ dall’australiano Jai Hindley, vincitore della corsa.

Sarà però un ritorno in Italia decisamente diverso rispetto all’ultima occasione. Il portacolori della EF Education-Easy Post ha decisamente abbassato il livello delle sue prestazioni e l’ultimo risultato di prestigio ottenuto è il successo nella classifica degli scalatori nell’ edizione 2024 del Tour De France.

Sembra difficile immaginare un ruolo da protagonista assoluto nella lotta per la classifica generale di una corsa che sembra destinata a vivere sul duello Juan Ayuso-Primoz Roglic. Il campione olimpico di Tokyo 2020 è però uno scalatore di razza e, sostenuto da una buona condizione fisica, potrebbe rivelarsi un cliente scomodo per tutti sulle diverse salite. Si potrebbero ipotizzare per Carapaz una candidatura autorevole per la conquista della maglia azzurra di leader degli scalatori e la ricerca di una o più vittorie di tappa.