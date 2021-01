LIVE Prada Cup in DIRETTA: American Magic distrutta, rischia di saltare le prossime regate. Analisi Luna Rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.13 Si conclude qui la nostra diretta live della terza giornata di regate della Prada Cup. L’appuntamento, come detto, con Luna Rossa è fissato per la notte di venerdì 22 gennaio ovviamente alle ore 3.00. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

6.10 Si chiude una giornata comunque positiva per Luna Rossa che ha portato a casa un punto e ha dimostrato in maniera inequivocabile la sua competitività anche in condizioni di vento forte, almeno contro Ineos UK. Qualche preoccupazione in più per quanto visto nella regata contro American Magic, vinta solo grazie ad un colpo di fortuna. Pare che Luna Rossa abbia accusato un problema tecnico alla poppa, che andrà verificato nelle prossime ore.

6.05 La Prada Cup si prende qualche giorno di pausa. Le competizioni riprenderanno venerdì 22 gennaio con le ultime sei regate che stabiliranno la finalista della manifestazione mentre la seconda e la terza si sfideranno nelle semifinali al meglio delle 7 regate.

6.01 E’ stata una giornata particolare per Luna Rossa che ha regatato decisamente meglio nella sfida contro Ineos UK ma ha perso. Negativa la prova contro American Magic, probabilmente anche a causa di un problema tecnico per il Challenger italiano, ma nel quale Luna Rossa ha portato a casa il successo.

5.58 La classifica al termine del secondo round robin, con quattro incontri a testa per i Challenger in gara: Ineos UK 4 punti, 2 Luna Rossa e 0 American Magic.

5.55 Quello che è accaduto ad American Magic è stato incredibile. All’ultimo gate, con un vantaggio degli americani decisamente consistente, gli statunitensi virano sulla boa di sinistra ma appena provano a ripartire il vento forte spinge verso l’alto l’imbarcazione. Il volo è incredibile!!! La barca è franata nell’oceano! Per fortuna nessuna conseguenza per i membri dell’equipaggio.

5.52 Luna Rossa vince!!! Regata oggettivamente complicata per l’equipaggio italiano che approfitta dello spettacolare incidente occorso agli americani!!!!

5.50 Decollo incredibile della barca americana. A questo punto Luna Rossa si invola verso la vittoria.

5.49 Incredibile!!!!! American Magic si alza in volo e ricade su un fianco!!!!!!! Scuffia pazzesca!

5.47 E’ chiaro che American Magic con condizioni di vento più intenso si trova a suo agio.

5.45 Alla penultima boa il gap di Luna Rossa sale a 42”.

5.44 Niente da fare, Luna Rossa a metà della seconda poppa dovrebbe recuperare oltre 600 metri. Regata compromessa.

5.42 Il vantaggio di American Magic sale a 27” su Luna Rossa alla terza boa.

5.41 Il divario si dilata con American Magic che ha oltre 250 metri di vantaggio su Luna Rossa.

5.39 Brutto errore di Luna Rossa che subisce una penalità perchè esce dal boundary!!!!!

5.37 Il vantaggio di American Magic alla secondo gate sale a 13”.

5.34 Luna Rossa protesta per una manovra di American Magic in vista della prima boa. I statunitensi passano con 6” di vantaggio.

5.32 Le due imbarcazioni sono praticamente appaiate.

5.30 Parte benissimo Luna Rossa!!!

5.29 Fase di pre-start abbastanza convulsa. Protesta di Luna Rossa ma niente penalità.

5.25 Mancano 5 minuti all’inizio della seconda regata.

5.22 American Magic è stata senza ombra di dubbio la grande delusione di questa prima parte di Prada Cup.

5.19 La seconda regata di Luna Rossa inizierà alle 5.30.

5.15 La partenza della seconda regata di Luna Rossa è fissata tra 15 minuti.

5.12 Cresce l’attesa per la seconda regata di Luna Rossa contro American Magic.

5.10 Nonostante la sconfitta, però, Luna Rossa ha dimostrato di poter essere competitiva anche in condizioni che non sono quelle ideali per l’imbarcazione italiana.

5.08 Quarta vittoria consecutiva per Ineos UK che a due Round Robin dalla fine sembra la più seria candidata all’accesso diretto alla finale di Prada Cup.

5.06 Luna Rossa è stata avanti per circa metà regata ma Britannia è riuscita a fare le scelte giuste imbeccando le situazioni di vento favorevoli e hanno rimontato.

5.04 E’ stata una regata molto equilibrata nella quale i dettagli hanno fatto la differenza.

5.02 Vince Ineos UK!!!!! Luna Rossa arriva al traguardo con 18” di ritardo.

5.01 Britannia si protegge e quindi copre praticamente tutte le scelte di Luna Rossa. Il divario sale a oltre 300 metri.

4.59 Siamo in arrivo all’ultima boa di bolina. Ineos guida la regata con 12” di vantaggio. Luna Rossa dimezza lo svantaggio!!!

4.56 Il divario tra Luna Rossa è Ineos UK è ancora di circa 300 metri.

4.53 Luna Rossa passa al quarto gate con 24” di ritardo da Ineos UK!

4.52 Strambano entrambe le imbarcazioni ma per il momento Luna Rossa non riesce a ricucire lo strappo.

4.50 Ineos ha preso la destra del campo di gara allungando in maniera importante oltre 200 metri di vantaggio.

4.49 Virata praticamente in parità!!!!

4.48 Ineos passa avanti!!!

4.47 Le barche incrociano. Le imbarcazioni sono appaiate!!!

4.46 Ineos UK sta ricucendo lo strappo, ora il distacco da Luna Rossa è di 80 metri.

4.44 Passaggio al secondo gate con 7” di vantaggio di Luna Rossa su Ineos UK.

4.42 Luna Rossa continua a gestire bene la situazione. Il vantaggio sale ancora a oltre 200 metri. Ottime le scelte tattiche sin qui dell’equipaggio italiano.

4.40 Luna Rossa alla boa di bolina passa con 10” di vantaggio su Ineos UK.

4.39 Molto bene Luna Rossa in questa fase. L’equipaggio italiano allunga a 130 metri sui britannici.

4.37 In questo momento le barche sono appaiate!!!

4.35 Partenza abbastanza equilibrata con Luna Rossa che sceglie il lato di sinistra.

4.34 Protesta di Luna Rossa per un incrocio pericoloso nel pre-start!

4.32 Luna Rossa entra nel campo di gara per le operazioni pre-start.

4.30 Mancano 5 minuti alla ripartenza della regata!

4.23 Spostata la ripartenza alle 4.35. L’intensità del vento è tra i 18 e i 23 nodi.

4.20 Ci siamo: mancano 10 minuti alla ripartenza!

4.19 Diverso atteggiamento delle due imbarcazioni in attesa della ripartenza. Luna Rossa è rimasta nel campo di gara e continua a macinare metri mentre Ineos UK è ferma.

4.15 Inizio della regata spostata di ulteriori 10 minuti. Il restart previsto alle ore 4.30.

4.12 In acqua American Magic che sta approfittando della pausa per provare alcuni accorgimenti per la propria regata contro Luna Rossa.

4.07 La situazione meteo sul campo di gara è migliorata. La ripartenza ci sarà tra circa 13 minuti.

4.02 Luna Rossa ha fatto una buonissima impressione. L’imbarcazione italiana è stata costantemente più veloce di quella britannica. La risposta che si attendevano James Spithill e Francesco Bruni a dimostrazione di una barca competitiva in tutte le condizioni.

3.58 In questa fase la tempesta sembra aver lasciato il campo di gara e la situazione pare essersi stabilizzata.

3.55 La giuria ha comunicato che la regata ripartirà alle 4.20 (15.20 in Nuova Zelanda) visto che entro 30 minuti il temporale dovrebbe lasciare il campo di regata.

3.53 Lo spettacolare passaggio alla boa di Luna Rossa.

3.50 Le condizioni meteo sono peggiorate molto negli ultimi minuti con il vento che sembra diventato più intenso, con un temporale che rende ancora più complessa la situazione.

3.47 Si riparte alle 4.05.

3.46 Nonostante l’annullamento della regata, Luna Rossa ha dimostrato grandissima solidità e un potenziale incredibile anche in condizioni di vento forti. Era questa la risposta che si attendeva l’equipaggio italiano.

3.43 Bisogna capire cosa deciderà ora la giuria. Questa resta una regata da recuperare. Staremo a vedere quali saranno le decisioni.

3.40 In buona sostanza il vento è girato talmente tanto che all’approccio della seconda boa di poppa le imbarcazione hanno perso velocità, Luna Rossa con la speranza di trovare la spinta giusta è arrivata fino all’angolo del campo di regata. L’imbarcazione italiana è stata costretta a passare a velocità bassissima alla boa così come i britannici, che nel mentre erano riusciti a passare in testa. Pian piano Luna Rossa è riuscita a ripartire mentre Ineos UK ha deciso di uscire dal campo di gara per ritrovare il vento, consapevoli della penalità di 50 metri. Vista la situazione la giuria ha deciso di annullare la regata.

3.38 Regata cancellata!!!!!! Incredibile quello che è accaduto negli ultimi minuti.

3.36 Ineos UK decide di uscire dal campo di regata e prendere la penalità ma di rilanciare la propria andatura!

3.34 E’ accaduto qualcosa di molto particolare! Le imbarcazioni sono andare praticamente nell’angolo del campo di gara. Con il vento praticamente si è fermato!!!!

3.32 Ineos UK non molla e grazie ad una strambata al momento giusto, Ben Ainslie dimezzano il proprio distacco portandosi a meno di 300 metri dall’imbarcazione italiana.

3.30 Luna Rossa allunga ancora. L’imbarcazione italiana passa alla seconda boa di bolina con 44” di vantaggio!!!

3.28 Sin qui regata perfetta di Luna Rossa che è stata molto competitiva anche in queste condizioni di vento!

3.26 Scelta diverse nella secondo lato di bolina con l’equipaggio italiano che ha scelto il lato sinistro allungando a oltre 400 metri il proprio vantaggio.

3.24 Luna Rossa arriva al secondo gate con 17” di vantaggio su Ineos UK.

3.22 Sul campo di gara ci sono 16-17 nodi.

3.21 In uscita dalla boa Luna Rossa trova un’accelerazione fantastica e porta il suo vantaggio sui britannici a oltre 250 metri.

3.19 Luna Rossa alla prima boa di bolina con 11” di vantaggio su Ineos UK

3.17 Entrambe le imbarcazioni tagliano il campo di gara in orizzontale. Il distacco tra Luna Rossa e Ineos UK resta invariato nell’ordine di 90 metri.

3.15 Partiti!!!!! Luna Rossa in testa seguita ad una lunghezza da Ineos UK che ha pagato la sua penalità.

3.14 Penalità in partenza per i britannici!!!

3.14 Manca 1′ all’inizio della regata. Ineos UK sceglie la destra del campo di gara.

3.13 Iniziate le operazioni di pre-start, entra prima Luna Rossa seguita a pochi secondi di distanza da Ineos UK.

3.11 La pioggia cade copiosa, il vento è abbastanza intenso. Mancano circa 4 minuti alla partenza.

3.05 Ricordiamo la classifica parziale della Prada Cup: Team Ineos UK 3 punti (3 regate), Luna Rossa 1 punto (2 regate), American Magic 0 punti (4 regate).

3.00 Il campo di gara di oggi è più ampio rispetto ai precedenti e sarà importante capire come le imbarcazioni si adatteranno.

𝗣𝗥𝗔𝗗𝗔 𝗖𝘂𝗽 – 𝗗𝗮𝘆 𝟯

2.57 Secondo le previsioni oggi sul golfo di Hauraki dovrebbe esserci un forte vento, oltre che la possibilità di piogge anche di forti intensità. Questo scenario, laddove dovesse prendere forma, ovviamente, complicherebbe il lavoro non solo degli equipaggi ma anche dei giudici.

2.53 Nella giornata di oggi le gare di disputeranno sul Campo A, la prima volta dall’inizio della Prada Cup.

2.50 Terza giornata di regate molto importante in particolare per Luna Rossa. Il Challenger italiano ieri si è sbloccato con la vittoria su American Magic e oggi dovrà dimostrare di avere un buon potenziale anche in condizioni meteo particolari, come quelle che si prospettano nelle regate odierne.

2.45 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela.

Luna Rossa vs Ineos UK: uno scontro diretto per la Finale – Ineos UK rischia la squalifica – Luna Rossa si alza in volo con 9 nodi – Programma Prada Cup 17 gennaio

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Oggi nel golfo di Hauraki andranno in scena le ultime due regate del secondo Round Robin delle Challenger Series, valevoli per la qualificazione alle Finali dell’America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand.

Luna Rossa è riuscita a portare a casa il primo successo nella giornata di ieri contro American Magic. Una regata dominata dall’equipaggio italiano che è tornato così in scia di Team Ineos UK, al momento a punteggio pieno con tre successi consecutivi. Il Challenger guidato da James Spithill e Francesco Bruni ha dimostrato di trovarsi estremamente a proprio agio con condizioni di vento debole. Oggi, però, le previsioni meteo non promettono niente di buono con un forte temporale che dovrebbe scombussolare i piani delle imbarcazioni e che potrebbero spingere la giuria a posticipare l’inizio. Il vento dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 nodi, proprio al limite della regolarità fissata a 21.

Sarà un test importante per Luna Rossa Prada Pirelli che dovrà dimostrare la propria solidità anche in condizioni di vento forte. Il programma odierno prevede un doppio impegno per l’imbarcazione italiana prima contro i britannici di Ineos UK e a seguire contro American Magic. L’equipaggio guidato da Benedict Ainslie è stato nei giorni scorsi al centro delle polemiche per un foro sulla vela e sull’irregolare disposizione dell’outhaul, motivo per il quale ha subito un warning. Il regolamento della competizione, però, parla chiaro al secondo avvertimento scatta la squalifica.

Si comincia stanotte alle ore 3.15 con la sfida tra Luna Rossa e Ineos UK, mentre a seguire l’equipaggio italiano sfiderà American Magic. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del cammino di Luna Rossa nella 36ma Coppa America di vela: buon divertimento!

Foto: Luna Rossa Press