Dopo le prime quattro regate della Prada Cup in scena ad Auckland (Nuova Zelanda), Luna Rossa è seconda in classifica con un bilancio di due vittorie ed altrettante sconfitte: probabilmente si sarebbe aspettata qualcosa in più. Al comando i britannici di Ineos UK a punteggio pieno, mentre American Magic è ultima con quattro sconfitte in carniere.

Ricordiamo che la vincente del round robin si qualificherà per la Finale di Prada Cup che si svolgerà al meglio delle 13 regate dal 13 al 22 febbraio. La seconda e la terza classificata si affronteranno invece nelle semifinali dal 29 gennaio al 2 febbraio (al meglio delle 7 regate).

Luna Rossa è ancora in corsa per il primo posto ed è anche artefice del proprio destino, senza dover dipendere dai risultati altrui. Senza girarci attorno: dovrà vincere le ultime quattro regate per qualificarsi all’atto conclusivo della Prada Cup. Sin qui l’imbarcazione italiana ha denotato grande competitività con vento leggero, mentre ha faticato maggiormente in condizioni di brezza sostenuta: non è una sorpresa, considerando che tutto ciò era previsto sin dalla fase di progettazione. Nel Golfo di Hauraki, statisticamente, a marzo si trova sempre poco vento ed è su questo che ha puntato il Challenger of Record. Per disputare l’America’s Cup, tuttavia, prima occorre vincere la Prada Cup. A gennaio e febbraio è molto più probabile che ad Auckland spiri un vento forte, dunque il team Prada Pirelli dovrà lavorare sodo per mettere una pezza a tale lacuna.

LUNA ROSSA VA IN FINALE DI PRADA CUP SE…LE COMBINAZIONI

Vince le quattro regate rimanenti, due con Ineos UK e due con American Magic.

Vince due regate con Ineos ed una con American Magic, ma Ineos deve perdere almeno una regata con gli americani.

NB: in caso di arrivo a pari punti tra due imbarcazioni, viene preso in considerazione il computo degli scontri diretti. Qualora anche quest’ultimo fosse in parità (dunque 2 vittorie e 2 sconfitte) allora risulta decisiva l’affermazione nell’ultima regata disputata.

NB 2: qualora Ineos, Luna Rossa ed American Magic terminassero a pari punti, sarebbero gli statunitensi ad approdare alla finale di Prada Cup in virtù del miglior piazzamento ottenuto alle World Series di dicembre. Un’ipotesi oggettivamente molto remota.

CLASSIFICA PRADA CUP

1. Ineos Uk 4 punti (4 regate disputate)

2. Luna Rossa 2 punti (4 regate disputate)

3. American Magic 0 punti (4 regate disputate)

Foto: Luna Rossa Press