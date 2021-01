VIDEO Prada Cup, highlights e sintesi terza giornata: Luna Rossa ottiene 1 vittoria, American Magic si ribalta!

Stanotte è andata in scena la terza giornata della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nella baia di Auckland è successo davvero di tutto. Luna Rossa si trovava in vantaggio contro Ineos Uk nella prima regata, ma la gara è stata annullata a causa di avverse condizioni meteo. La regata è stata dunque ripetuta un’ora dopo, l’imbarcazione italiana conduceva dopo due tratti ma poi i britannici hanno cambiato il passo e hanno operato il decisivo sorpasso, infilando la quarta vittoria consecutiva.

Luna Rossa si è poi riscattata, riuscendo a battere American Magic. Il successo, però, è arrivato soltanto grazie a un’episodio incredibile: una scuffia degli statunitensi, la cui imbarcazione è crollata sull’acqua in occasione della virata al gate 5. Sono servite oltre due ore per evitare che la barca si inabissasse e per mettere in salvo tutto l’equipaggio. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della terza giornata della Prada Cup 2021.

VIDEO HIGHLIGHTS TERZA GIORNATA PRADA CUP:

Foto: Luna Rossa Press