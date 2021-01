Prada Cup, Ineos UK ancora imbattuto nei Round Robin. Ben Ainslie è tornato a ruggire

Esattamente un mese fa concludeva le World Series in ultima posizione con nessuna vittoria ed un’umiliazione dopo l’altra, quest’oggi si può godere invece il primo posto in classifica a punteggio pieno dopo i primi due Round Robin della Prada Cup 2021. Stiamo parlando dell’incredibile ascesa di Ineos Team UK, capace di rivoluzionare Britannia nell’arco di poche settimane in modo da presentarsi all’appuntamento delle Challenger Series con un AC75 estremamente competitivo e migliorato esponenzialmente sotto ogni punto di vista.

I britannici hanno dimostrato di poter andare forte in tutte le condizioni affrontate fino a questo momento in Prada Cup, dal vento medio (10-15 nodi) della prima giornata al vento forte (18-26 nodi) della terza passando per la leggera brezza (6-12 nodi) del day-2. L’imbarcazione timonata da Sir Ben Ainslie sembra davvero molto solida e abbastanza completa, ma ha avuto la fortuna di non affrontare mai Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic nei contesti di gara più favorevoli per le caratteristiche delle rispettive barche avversarie. Ineos UK fino a questo momento non ha infatti mai regatato contro Luna Rossa con vento leggero e contro Patriot con vento forte.

Per avere un quadro completo della situazione, in termini di performance nei vari range possibili di vento, sarà dunque importante aspettare ulteriori riscontri nelle ultime regate di Round Robin e soprattutto nei Match Race decisivi ad eliminazione diretta. Ben Ainslie e compagni si trovano comunque in una posizione ottimale per vincere la fase a gironi (basterà vincere una delle prossime due prove con Luna Rossa) e soprattutto per accedere direttamente alla finale di Prada Cup, senza dover passare da una semifinale potenzialmente insidiosa e ricca di incognite. Insomma, il bilancio provvisorio è assolutamente positivo per l’equipaggio inglese, trascinato egregiamente dall’accoppiata formata da due campioni olimpici come Ben Ainslie (quattro ori e un argento) ed il tattico Giles Scott (oro a Rio 2016 nei Finn).

Foto: Press Luna Rossa