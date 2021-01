Prada Cup, il programma potrebbe cambiare dopo il forfait di American Magic

Variazioni in vista per il programma della Prada Cup 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda). La competizione che mette in palio un posto nella Finale di America’s Cup (dal 6 marzo) contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand potrebbe cambiare in relazione a quanto è accaduto all’equipaggio di American Magic, nell’ultima regata andata in scena nelle acque neozelandesi. La scuffiata dell’AC75 degli States ha avuto delle conseguenze importanti e i danni subiti sono tali che sembra proprio inevitabile che la barca possa competere direttamente solo dalle semifinali della citata Prada Cup (29 gennaio-2 febbraio).

Questo cosa vuol dire in merito al programma dei Round Robin restanti? Si dovrebbe gareggiare solo venerdì 22 e domenica 24 gennaio tra Luna Rossa e Ineos UK e lo scontro diretto tra loro sarà decisivo per stabilire chi andrà direttamente nell’atto conclusivo di questa competizione (13-22 febbraio). Vi potrebbe anche essere un anticipo della sfida tra l’equipaggio italiano e quello britannico a sabato, vista l’assenza di American Magic. Si è quindi in attesa di comunicazioni ufficiali.

IL PROGRAMMA DELLA PRADA CUP 2021 DOPO IL FORFAIT EVENTUALE DI AMERICAN MAGIC

VENERDÌ 22 GENNAIO:

orario da stabilire Luna Rossa vs Ineos Uk

SABATO 23 GENNAIO:

Non ci potrebbero essere gare, oppure la regata di domenica potrebbe essere anticipata

DOMENICA 24 GENNAIO:

orario da stabilire Ineos Uk vs Luna Rossa

29 GENNAIO – 2 FEBBRAIO:

Semifinale Prada Cup (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista quattro)

13-22 FEBBRAIO:

Finale Prada Cup (al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista sette)

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021

Race 1 e Race 2: 6 marzo

Race 3 e Race 4: 7 marzo

Giornata dedicata a eventuali recuperi: 9 marzo

Race 5 e Race 6: 10 marzo

Race 7 e Race 8: 12 marzo

Race 9 e Race 10: 13 marzo

Race 11 e Race 12: 14 marzo

Race 13: 15 marzo

Giornate dedicate a eventuali recuperi: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo

COME VEDERE LA AMERICA’S CUP IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le regate della Prada Cup e della America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Gli appassionati di vela e i tifosi di Luna Rossa potranno seguire l’evento sulla seconda rete generalista del network pubblico, il quale garantirà una copertura completa dell’evento nel cuore della notte.

Sky ha deciso di offrire un canale tematico, si chiamerà Sky Sport America’s Cup e accompagnerà gli abbonati per i prossimi mesi. La kermesse sarà fruibile anche in diretta streaming su Rai Play (gratis e in chiaro), su Sky Go e su Now TV (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per seguire le regate nel cuore della notte. Tutte le emozioni di Prada Cup e America’s Cup in rigorosa diretta con ampio pre e post regata oltre a cronache, video, dichiarazioni, approfondimenti, analisi.

Foto: Luna Rossa Press