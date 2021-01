Nella notte italiana è proseguita l’edizione 2021 della Prada Cup di vela, con le imbarcazioni che hanno continuato nel round robin che ha visto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup. Luna Rossa ha battuto American Magic ed a fine regata ha parlato il timoniere del consorzio italiano, Francesco Bruni.

“Abbiamo avuto una giornata particolare, non ne capitano molte così. Nella prima regata, poi annullata, contro Ineos avevamo un bel vantaggio, poi alla fine della poppa c’è stato questo salto a sinistra di 100° con un buco d’aria. Noi siamo rimasti fermi e loro ci hanno atto il giro intorno, poi la regata è stata annullata perché era un salto troppo grosso“.

“Peccato, se avesse tenuto il vento vecchio avremmo potuto vincerla. Nella seconda regata contro Ineos eravamo in vantaggio, poi abbiamo siamo andati in controfase un paio di volte, mi sembra che loro avessero qualcosa in più di velocità di poppa e ci hanno sorpassato. Siamo riusciti a tenerli vicini ma non siamo riusciti a sorpassarli un’altra volta“.

“L’ultima regata con American Magic è stata molto particolare perché siamo partiti con dei problemi ai sistemi di strumentazione, avevamo problemi con il racing software, per fortuna avevamo il timer ed abbiamo navigato un po’ a vista. Avevamo un po’ di problemi di sistemi a bordo dovuti alla stessa origine“.

“La nostra barca non era al massimo, facevamo fatica a capire dove eravamo sul campo di regata, quindi anche i boundry erano un po’ approssimativi, abbiamo anche pera una penalità per boundry, però non abbiamo mollato ed abbiamo tenuto duro“.

“Poi American Magic si è ribaltata. Condizioni molto difficili, loro hanno provato una manovra molto difficile, che era appunto virare e poggiare, non gli è andata bene. Speriamo adesso che si rimettano in sesto e che riportino la barca a casa“.

Foto: Luna Rossa Press