La Prada Cup ha preso una piega inaspettata. Nel fine settimana, infatti, si sarebbero dovute svolgere le ultime sei regate del Round Robin ma a causa dell’incredibile scuffiata presa da American Magic di fatti restano solo due match da disputarsi tra Luna Rossa e Ineos UK che decideranno di fatto la finalista.

I danni all’imbarcazione statunitense sono molto rilevanti tanto da spingere il Challenge a stelle e strisce a rinunciare a ben quattro regate, così come alle possibilità di raggiungere la finale della Prada Cup. Al momento non sono state forniti dettagli precisi, si dovrebbe gareggiare solo venerdì 22 e domenica 24 gennaio tra Luna Rossa e Ineos UK e lo scontro diretto tra loro.

Tutte le regate della Prada Cup e della America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup. Diretta streaming gratuita su Rai Play ed in abbonamento su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

PRADA CUP: PROGRAMMA

VENERDÌ 22 GENNAIO:

orario da stabilire Luna Rossa vs Ineos Uk

SABATO 23 GENNAIO:

Potrebbero non esserci regate

DOMENICA 24 GENNAIO:

orario da stabilire Ineos Uk vs Luna Rossa

29 GENNAIO – 2 FEBBRAIO:

Semifinale Prada Cup (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista quattro)

13-22 FEBBRAIO:

Finale Prada Cup (al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista sette)

CALENDARIO AMERICA’S CUP 2021

Race 1 e Race 2: 6 marzo

Race 3 e Race 4: 7 marzo

Giornata dedicata a eventuali recuperi: 9 marzo

Race 5 e Race 6: 10 marzo

Race 7 e Race 8: 12 marzo

Race 9 e Race 10: 13 marzo

Race 11 e Race 12: 14 marzo

Race 13: 15 marzo

Giornate dedicate a eventuali recuperi: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 marzo

Foto: Luna Rossa Press