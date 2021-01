Prada Cup, rivoluzionato il calendario del weekend: nuove date, programma, orari. Luna Rossa sfida Ineos Uk per il primo posto!

La direzione di gara ha stravolto il programma del secondo weekend della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il motivo è presto detto: American Magic non potrà scendere in acqua perché è alle prese con la riparazione della propria barca dopo la scuffiata di tre giorni fa. Rivoluzionato dunque il calendario del fine settimana che ci aspetta: si regaterà soltanto sabato 23 e domenica 24 gennaio, in entrambi i giorni sarà previsto un match race tra Luna Rossa e Ineos Uk, che inizierà sempre alle ore 04.00 italiane (le 16.00 ad Auckland, Nuova Zelanda). Niente gare, invece, venerdì 22 gennaio.

Si è precisato che, al termine delle due prove, le due imbarcazioni si dovranno poi presentare nuovamente sulla linea di partenza per una “ghost race” contro American Magic, ma si tratterà di un pro-forma: le regate dureranno giusto pochi minuti e verranno poi interrotte, in questo modo i giudici potranno formalmente assegnare i rispettivi punti agli italiani e ai britannici. Non ci sarà nemmeno bisogno di rispettare la regola dei 25 minuti di distanzi tra la fine di una regata e l’inizio della successiva.

Il doppio confronto tra Luna Rossa e Ineos Uk è decisivo per le sorti del round robin: James Spithill e compagni devono vincere entrambe le sfide per conquistare il primo posto in classifica e accedere direttamente alla Finale della Prada Cup, alla formazione guidata da Ben Ainslie basterebbe un successo per chiudere i conti (nel caso in cui arrivasse sabato, le due squadre potrebbero accordarsi per non gareggiare domenica, come precisa la giuria). Chi arriverà secondo sarà invece atteso dalla semifinale contro American Magic.

Di seguito il calendario completo, le nuove date, gli orari d’inizio, il palinsesto tv/streaming del secondo weekend di regate alla Prada Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup, in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Nuova Zelanda sono avanti 12 ore rispetto a noi).

CALENDARIO SECONDO WEEKEND PRADA CUP: NUOVE DATE, PROGRAMMA E ORARI

SABATO 23 GENNAIO:

04.00 Luna Rossa vs Ineos Uk

DOMENICA 24 GENNAIO:

04.00 Ineos Uk vs Luna Rossa

COME VEDERE LA PRADA CUP IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup (canale 205).

Diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Foto: Luna Rossa Press