Prada Cup, American Magic deve riparare Patriot. Perché non può usare la seconda barca? Corsa contro il tempo

American Magic è ora chiamata a una corsa contro il tempo per riparare la propria imbarcazione e presentarsi alle semifinali della Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. La barca statunitense ha infatti scuffiato durante la regata di domenica notte contro Luna Rossa, si è ribaltata in mare e lo scafo è stato sensibilmente danneggiato. Il team a stelle e strisce sarà ora chiamato a 8-10 giorni di intensissimo lavoro, l’obiettivo è ovviamente quello di mettere in acqua un mezzo performante e perfettamente funzionante per la sfida contro Luna Rossa o Ineos Uk (scontro al meglio delle sette regate, chi ne vince quattro accede all’atto conclusivo della Prada Cup).

L’equipaggio statunitense deve necessariamente riparare Patriot, non ci sono altre alternative plausibili. È vero che si potrebbe utilizzare l’altra imbarcazione a disposizione, ma Defiant (questo è il nome con cui è stata varata la barca 1) non sarebbe competitiva. Il motivo è presto detto: Defiant dovrebbe essere implementata con dei nuovi foil e soprattutto è molto diversa da Patriot perché, come riporta farevela.net, è priva della chiglietta che è poi stata applicata sulla seconda barca e che si è poi rivelata indispensabile sugli AC75 di seconda generazione. American Magic deve dunque rimboccarsi le maniche per farsi trovare pronta il 29 gennaio, quando inizierà la semifinale della Prada Cup: troverà Ineos Uk se i britannici perderanno entrambe le regate del weekend contro Luna Rossa, in caso contrario ci sarà l’incrocio con l’imbarcazione italiana.

Foto: Luna Rossa Press