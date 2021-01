Prada Cup, il nuovo calendario di Luna Rossa: date, programma, orari, tv. Doppia sfida a Ineos Uk nel weekend

Luna Rossa scenderà nuovamente in acqua ad Auckland (Nuova Zelanda) nell’ormai imminente weekend per disputare due regate valide per il round robin della Prada Cup, il trofeo che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 gennaio, sempre alle ore 04.00 italiane. L’imbarcazione italiana se la dovrà vedere in entrambe le occasioni contro Ineos Uk, in un calendario rivoluzionato a causa dell’impossibilità di American Magic di presentarsi al via (gli statunitensi sono alle prese con la riparazione di Patriot dopo la scuffia rimediata domenica).

Luna Rossa ha perso gli ultimi due precedenti contro la formazione britannica e in classifica occupa il secondo posto con 2 successi e 2 sconfitte, mentre Ineos Uk è in testa alla graduatoria con 4 affermazioni. Il sodalizio tricolore avrà dunque bisogno di vincere entrambe le regate contro Ben Ainslie e compagni per assicurarsi il primo posto e accedere direttamente alla finale della Prada Cup, mentre in caso contrario dovrà passare dalla semifinale contro American Magic.

Va precisato che, dopo le sfide contro i britannici, James Spithill e compagni si dovranno presentare al via per una “ghost race”, utile per permettere alla giuria di assegnare il punto per il successo contro American Magic. Se Ineos Uk battesse Luna Rossa sabato, allora la regata di domenica potrebbe non disputarsi (le due parti possono accordarsi in merito).

Di seguito il calendario completo, le nuove date, gli orari d’inizio, il palinsesto tv/streaming delle regate di Luna Rossa nel secondo weekend della Prada Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup, in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Nuova Zelanda sono avanti 12 ore rispetto a noi).

NUOVO CALENDARIO LUNA ROSSA PRADA CUP: DATE, PROGRAMMA E ORARI

SABATO 23 GENNAIO:

04.00 Luna Rossa vs Ineos Uk

A seguire: le regate ‘fantasma’ di Luna Rossa ed Ineos UK contro American Magic*

DOMENICA 24 GENNAIO:

04.00 Ineos Uk vs Luna Rossa

A seguire: le regate ‘fantasma’ di Luna Rossa ed Ineos UK contro American Magic*

COME VEDERE LA PRADA CUP IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup (canale 205).

Diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

*Si tratta di una formalità regolamentare. Dopo entrambe le regate di sabato e domenica, ciascun concorrente dovrà partecipare a una “regata fantasma” contro American Magic; la regata verrà sospesa pochi minuti dopo la partenza e il Direttore di Regata potrà così assegnare il punto in classifica al team in regata. Non sarà applicata la regola che prevede una separazione di 25 minuti tra una regata e l’altra.

