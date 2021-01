Prada Cup, Luna Rossa e Ineos potrebbero gareggiare da sole senza American Magic! Regate in solitaria?

American Magic non prenderà parte alle ultime quattro regate del round robin della Prada Cup. Patriot, l’imbarcazione statunitense, presenta danni ingenti dopo la scuffia di domenica scorsa in cui ha rischiato di affondare. Serviranno una decina di giorni di lavoro per rifare il telaio in carbonio, sistemare l’impianto idraulico e riparare il software di bordo: sarà una corsa contro il tempo in vista delle semifinali che scatteranno il prossimo 29 gennaio.

Il programma del prossimo fine settimana potrebbe venire modificato o…confermato! Non va infatti esclusa l’ipotesi che Luna Rossa ed Ineos UK gareggino da sole in assenza degli avversari americani. Se ne é già parlato nel corso di una riunione tra i team e se ne svolgeranno altre per cercare di giungere ad una decisione condivisa.

Ma che senso avrebbe per una flotta regatare in solitaria? In effetti non vanno sottovalutati alcuni aspetti interessanti. Si tratterebbe di qualcosa in più di un semplice allenamento. Regatare su un percorso misurato aiuta a comprendere e migliorare le performance. Inoltre si tratterebbe di due occasioni supplementari per conoscere i segreti del campo di regata, soprattutto se le condizioni di vento dovessero rivelarsi molto diverse tra un giorno e l’altro. Inoltre non è escluso che Luna Rossa ed Ineos possano cimentarsi in uno dei campi di regata non ancora utilizzati in questa Prada Cup (sono 5 in tutto).

Di sicuro le televisioni non farebbero di certo i salti di gioia. Commentare una regata in solitaria equivale a raccontare una tappa neutralizzata di un Giro d’Italia: i cronisti ne avrebbero di aneddoti da “inventare” per poter coprire la mezz’ora di ‘gara’. Anche su questo si stanno concentrando le discussioni: il parere dei broadcaster va tenuto in assoluta considerazione. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

Foto: Luna Rossa Press