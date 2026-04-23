Luna Rossa, Max Sirena annuncia quando scenderà in acqua la nuova barca per l’America’s Cup

Manca poco più di un anno alla prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena nelle acque di Napoli nell’estate del 2027: la competizione sportiva più antica del mondo sbarcherà alle nostre latitudini per la prima volta nella storia, offrendo uno spettacolo senza eguali e con una flotta partente decisamente agguerrita. Luna Rossa, i britannici di Athena Racing, gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay e gli statunitensi di American Racing si sfideranno per decidere chi avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la prestigiosa Vecchia Brocca.

Intanto cresce l’attesa per la prima regata preliminare, prevista dal 21 al 24 maggio in quel di Cagliari. Sarà Luna Rossa a fare gli onori di casa, visto che ha la propria base nel capoluogo sardo già da diversi anni e che da tempo si allena nel Golfo degli Angeli: sarà un’occasione importante per provare le imbarcazioni (si regaterà con gli AC40, dunque non con gli AC75 che verranno impiegati in Coppa America) e per fare un punto della situazione all’interno della squadra. Il sodalizio italiano schiererà due scafi, in modo da valutare anche i giovani e il settore femminile (ricordiamo che vige l’obbligo di una donna a bordo durante l’evento di riferimento).

Lo skipper Max Sirena ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “È da tanti anni che aspettiamo questo evento, finalmente a Cagliari. È un evento importante da un punto di vista di immagine e di comunicazione per Sardegna e per Cagliari, ma è molto importante dal punto di vista sportivo perché avremo modo di testare e di vedere il livello di preparazione dei velisti“. Il leader della squadra ha rivelato anche la data del debutto dell’AC75: “A breve toccherà l’acqua l’AC75, abbiamo in programma di fare una serie di test e iniziare a regatare un paio di giorni dopo l’evento di Cagliari“. Appuntamento dunque al 26 maggio con la barca che nell’estate 2027 darà l’assalto alla Coppa delle 100 ghinee.