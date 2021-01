Prada Cup, Luna Rossa affronterà due regate ‘fantasma’ contro American Magic. Ecco cosa succederà

Parlare di rivoluzione del programma del secondo weekend della Prada Cup 2021, competizione che ci dirà chi sarà la sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, non è certo un’esagerazione.

Come si era intuito, i danni riportati dall’AC75 di American Magic sono stati tali nella scuffiata di tre giorni fa da cambiare radicalmente l’ordine delle cose. Pertanto, Patriot si riproporrà nelle semifinali della rassegna dal 29 gennaio al 2 febbraio (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista quattro). Che cosa succederà quindi ora nel programma? Si gareggerà soltanto sabato 23 e domenica 24 gennaio, mentre non ci sarà l’attività prevista venerdì 22. In entrambe le giornate andranno in scena, dunque, i confronti tra Luna Rossa e Ineos UK, con la barca britannica attualmente imbattuta e in vetta al raggruppamento. A seguire si verrà a creare una cosa curiosa, che ha i connotati di una formalità regolamentare.

Di che cosa stiamo parlando? Dopo entrambe le regate menzionate di sabato e di domenica, gli equipaggi dovranno prendere parte a una “regata fantasma” contro American Magic: una prova che verrà sospesa pochi minuti dopo la partenza dal Regatta Director che in questo modo formalizzerà l’assegnazione del punto in classifica. Giova ricordare che la norma dei 25 minuti di separazione tra le due regate non sarà applicata in un caso così particolare.

Guardando all’attuale classifica, se Ineos UK dovesse aggiudicarsi la gara di sabato contro Luna Rossa, allora quanto accadrà domenica sarà ininfluente ai fini della graduatoria finale dal momento che l’AC75 del Regno Unito sarebbe già certo del primato e quindi avrebbe già in tasca il pass per la Finale della Prada Cup in programma dal 13 al 22 febbraio. Se invece Luna Rossa riuscisse a imporsi in entrambe le regate, allora sarebbe il gruppo italiano a sorridere ed a giocarsi tutto nell’atto conclusivo citato.

ELIMINATORIE PRADA CUP: NUOVO PROGRAMMA

SABATO 23 GENNAIO:

04.00 Luna Rossa vs Ineos Uk

A seguire: le regate ‘fantasma’ di Luna Rossa ed Ineos UK contro American Magic

DOMENICA 24 GENNAIO:

04.00 Ineos Uk vs Luna Rossa

A seguire: le regate ‘fantasma’ di Luna Rossa ed Ineos UK contro American Magic

Foto: Luna Rossa Press