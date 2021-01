Prada Cup 2021, a che ora gareggia Luna Rossa: programma, orari, tv, streaming RAI e Sky 17 gennaio

Anche la seconda giornata di gara della Prada Cup 2021 è ormai andata in archivio, ma Luna Rossa è pronta a scendere nuovamente in acqua nella notte italiana tra sabato 16 e domenica 17 gennaio per affrontare una doppia regata di vitale importanza in ottica primo posto del girone. Il team italiano si trova attualmente in seconda posizione con 1 punto, a -2 da Ineos Team Uk e a +1 su American Magic con una sfida in meno rispetto ad entrambi gli altri Challenger.

Stanotte (a partire dalle ore 3.15) Luna Rossa Prada Pirelli se la vedrà prima con i britannici e a seguire con gli americani, nel tentativo di chiudere il secondo Round Robin in testa alla graduatoria insieme a Britannia grazie ad un doppio successo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale della manifestazione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di Luna Rossa Prada Pirelli in Coppa America. Di seguito il programma completo della terza giornata di gara della Prada Cup 2021:

PROGRAMMA TERZA GIORNATA PRADA CUP 2021

DOMENICA 17 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs Ineos Uk (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire American Magic vs Luna Rossa (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

Foto: Luna Rossa Press