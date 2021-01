Paul Goodison ne starà dicendo di tutti i colori a Dean Barker. Il tattico di American Magic non è minimamente stato ascoltato dal suo timoniere, il quale ha deciso di fare di testa sua e di approcciare a sua discrezione il gate 5 durante la regata di Prada Cup contro Luna Rossa. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Patriot ha scuffiato, si è cappottata in mare, lo scafo si è squarciato e serviranno 8-10 giorni per riparare la barca. Addio secondo round robin di Prada Cup e corsa contro il tempo per prendere parte alla semifinale che scatterà il 29 gennaio contro Luna Rossa o Ineos Uk.

American Magic conduceva con margine sull’imbarcazione italiana e stava per affrontare l’ultima virata di quella regata: si chiude il tratto di bolino per incominciare l’ultimo parte in poppa. Goodison urla distantamente: “La virata e puggiata è una manovra molto dura, davvero a rischio, non vuoi andare per una normale poggiata con strambata a seguire?”. Dean Barker neanche lo ascolta e ordina di virare, con voce concitata, e poggiare attorno alla boa di sinistra. La volante non viene mollata, la barca decolla, si schianta, scuffia, falla. Game over. Se si porta un tattico a bordo bisognerebbe ascoltarlo. Una dura lezione per Barker, che servirà per il futuro.

Di seguito il VIDEO del (non) dialogo tra Dean Barker e Paul Goodison sulla barca di American Magic, pochi istanti prima dell’ormai celeberrima scuffiata in Prada Cup. I due parlano in inglese, ma le voci sono molto nitide e i messaggi chiaramente comprensibili.

VIDEO BARKER NON ASCOLTA GOODISON, AMERICAN MAGIC SCUFFIA:

Foto: Luna Rossa Press