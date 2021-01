VIDEO American Magic si ribalta, scuffia incredibile in Prada Cup. Luna Rossa sfrutta il regalo

La regata conclusiva del secondo round robin della Prada Cup si è conclusa in maniera sorprendente ed inattesa. Gli statunitensi di American Magic viaggiavano saldamente in testa nei confronti di Luna Rossa, con un vantaggio che oscillava intorno ai 40 secondi. Tutto sembrava apparecchiato per il primo successo del team dello skipper Terry Hutchinson, quando è accaduto l’imponderabile. A seguito di una brusca virata al gate 5, quando gli yankee avrebbero imboccato il conclusivo lato di poppa, l’imbarcazione si è impennata con violenza, iniziando ad oscillare paurosamente, prima di flettersi sulla sua sinistra e franare nel mare!

American Magic dramatically capsize during Prada Cup racinghttps://t.co/09UcWXFhos pic.twitter.com/RUWOZ3Dl9t — Newstalk ZB Sport (@newstalkzbsport) January 17, 2021

A quel punto Luna Rossa si è ritrovata la strada spianata per andare a tagliare il traguardo in assoluta solitudine. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze fisiche per i membri della flotta americana. Va detto che Patriot, sino al momento della scuffia, aveva letteralmente dominato, rivelandosi più veloce del Team Prada Pirelli con vento sostenuto sia di bolina sia di poppa. Un segnale che le quattro sconfitte in altrettante regate non devono trarre in inganno: gli statunitensi hanno le carte in regola per giocarsi questa Prada Cup, a patto da risolvere i problemi quando spira una brezza sotto i 10 nodi.

VIDEO LA SCUFFIA DI AMERICAN MAGIC

The Italian reaction of this video says it all. NYYC American Magic had a huge lead on the final leg before they tipped over and Luna Rossa foiled on to win the race. The American Magic crew are all safe 🙏 #SportsTalkNZ #PRADACup #YachtingTalk pic.twitter.com/JpsBfQQ4Sf — SportsTalkNZ (@Sports_Talk_NZ) January 17, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NYYC American Magic (@nyycamericanmagic)

Foto: Luna Rossa Press