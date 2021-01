Perché American Magic ha scuffiato durante la regata contro Luna Rossa, valida per la Prada Cup? Come mai l’imbarcazione statunitense si è cappottata in acqua e ha rischiato di affondare nella baia di Auckland? Queste sono le domande che gli appassionati di vela si stanno facendo al termine della terza giornata di regate in Nuova Zelanda, dove va in scena la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Un motivo tecnico ufficialmente acclarato non c’è ancora, ma l’espertissimo Gabriele Bruni ha provato a dare una risposta durante una diretta Facebook del Giornale della Vela.

Il fratello di Francesco, uno dei due timonieri di Luna Rossa (l’altro è l’australiano James Spithill), è il tecnico della Nazionale Italiana di Nacra17 e ha provato a fare chiarezza su quanto successo al gate5, ovvero alla conclusione dell’ultimo tratto di bolina: “Sicuramente una manovra difficile. Sono passati dalla bolina al traverso sul vento che ruotava a sinistra molto repentinamente e non va dimenticato che il traverso è un’andatura piuttosto delicata per queste barche. Forse, ma col senno di poi e da casa è facile, potevano prendersi qualche secondo in più, essendo in vantaggio: dunque virare, fare qualche secondo di bolina prepararsi e poi poggiare (allontanare la prua dal vento). Loro hanno fatto una U, da bolina a traverso secchi”.

Bruni ha poi proseguito: “Si vede che la randa (la vela centrale) va a toccare la sartia volante sottovento e se ciò succede la barca va in stallo e in questo caso si è ribaltata”. A bordo di Patriot c’era grande confusione, come si è ben capito dagli audio: prima della manovra, infatti, Paul Goodison aveva detto che l’appoggio era difficile, ma il timoniere Dean Barker gli aveva detto di stare tranquillo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: ammaraggio sfiorato, scafo distrutto, rischio di non recuperare la barca per il round robin del prossimo weekend.

Foto: Luna Rossa Press