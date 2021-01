Prada Cup: Luna Rossa sottotono con vento forte, ma Spithill e Bruni convincono in partenza

2 vittorie con American Magic e 2 sconfitte con Ineos Team Uk. È questo il bilancio di Luna Rossa Prada Pirelli al termine dei primi due Round Robin della Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. Il team italiano si trova attualmente in seconda piazza in classifica con 2 punti all’attivo, ma per agguantare il primo posto nel girone sarà costretta a sconfiggere i britannici negli ultimi due scontri diretti in programma nel fine settimana ad Auckland, in Nuova Zelanda.

Fino a questo momento, Luna Rossa si è dimostrata una barca abbastanza completa ed in costante crescita chiamata però a colmare un piccolo gap rispetto alla concorrenza in condizioni di vento forte. Britannia e Patriot hanno ancora qualcosa in più rispetto all’imbarcazione sponsorizzata da Prada e Pirelli con brezza sostenuta (superiore ai 15 nodi), ma c’è ancora tempo per poter progredire ulteriormente in modo da difendersi anche in un contesto sulla carta sfavorevole. L’AC75 tricolore è stato progettato per esaltarsi con vento leggero, infatti la miglior prestazione dell’equipaggio capitanato dallo skipper Max Sirena si è materializzata nel day-2 (giornata caratterizzata da un range di vento ai limiti minimi consentiti) di Round Robin contro gli americani.

In generale Luna Rossa è apparsa molto prestazionale in bolina, mentre nei lati di poppa non è quasi mai riuscita a fare la differenza in positivo nei confronti di Ineos e American Magic. Promossi fino a questo momento in partenza i timonieri James Spithill e Francesco Bruni, reduci da quattro start vinti consecutivamente (inclusa la regata annullata di domenica contro Ben Ainslie) dopo il passo falso del debutto in Prada Cup, a conferma di quanto di buono visto in tal senso a dicembre nelle World Series. Sarà fondamentale prolungare questa striscia positiva anche nelle ultime due sfide di Round Robin, per poter gestire il match race con maggiore tranquillità dal punto di vista tattico senza doversi inventare qualcosa di speciale nel tentativo di sorpassare lo scafo avversario.

Foto: Press Luna Rossa