Prada Cup, American Magic salvata dal naufragio! Patriot ha rischiato di affondare. Prua danneggiata

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella regata odierna della Prada Cup tra Luna Rossa ed American Magic. L’imbarcazione statunitense, nettamente in vantaggio all’imbocco dell’ultimo lato di poppa, ha provato una virata intorno alle boe mentre viaggiava intorno ai 45 nodi. A quel punto una brusca folata di vento ha investito Patriot, facendo impennare in maniera impressionante l’imbarcazione a stelle e strisce che, dopo alcune spaventose oscillazioni, è planata nell’oceano sul suo lato sinistro!

I soccorsi sono stati immediati. Si sono mobilitati la polizia, i subacquei, la guardia costiera, nonché gli stessi team che prendono parte alla competizione, compresi i defender di New Zealand. Anche Luna Rossa ha subito inviato un gommone per mettere in salvo gli sfortunati marinai che, in quel momento, si trovavano completamente in balia delle correnti. Tutti i membri dell’equipaggio sono stati salvati e stanno bene, come ha annunciato la compagine americana in un comunicato.

La barca ha rischiato inoltre seriamente di affondare. Sin da subito ha iniziato ad imbarcare una quantità d’acqua allarmante. Sono state impiegate delle pompe e dei sistemi di galleggiamento per provare a tenerla a galla in tutti i modi. Dopo un’ora Patriot non voleva ancora saperne di risalire, ma almeno non era neppure scesa ulteriormente…Solo dopo un’ora e mezza di frenetica attività la prua di American Magic ha rivisto finalmente la luce e si è librata dagli abissi del mare in cui ha rischiato di sprofondare. L’attività di pompaggio è proseguita poi per altri 45 minuti. Dopodiché la barca è stata trasportata alla base americana. Di sicuro Patriot presenta danni importanti alla prua. Il minore dei mali, considerando che ha rischiato seriamente di inabissarsi.

Appare decisamente sinistro ricordare le profetiche parole dello skipper Terry Hutchinson in una conferenza stampa tenutasi a dicembre nel corso delle World Series: “Qual è la manovra più spaventosa che può effettuare un A75? Capovolgersi…“.

VIDEO: AMERICAN MAGIC SI RIBALTA! INCREDIBILE SCUFFIA, PATRIOT FINISCE NELL’OCEANO!

Foto: Luna Rossa Press