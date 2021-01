Terry Hutchinson, skipper di American Magic, ha rilasciato una lunga intervista a Newstalk ZB Sport al termine di una domenica infernale: Patriot ha scuffiato sul finire della regata contro Luna Rossa, valida per la Prada Cup. L’imbarcazione statunitense si è cappottata in acqua e ha rischiato seriamente di affondare. L’equipaggio è stato tratto in salvo, la barca è stata salvata dopo oltre due ore di lavoro in acqua ed è giunta sottocoperta attorno alle ore 23.00 locali, trainata a tre nodi per oltre 10 miglia nautiche. American Magic, incappata in quattro sconfitte consecutive, rischia di non prendere parte al round robin di settimana prossima e di presentarsi direttamente alla semifinale.

Hutchinson è stata molto chiaro sul futuro di Patriot: “Abbiamo subito qualche danno alla prua della barca: ora è troppo presto per sapere l’entità del danno e per dire quanto tempo serve per ripararlo. Manteniamo il nostro obiettivo sulla semifinale, ora torniamo con i piedi per terra. Le cose che non ti uccidono ti fortificano e sono molto fiducioso della squadra. Questa è la America’s Cup e dobbiamo essere pronti a lottare. Ci siamo sempre spronati l’un l’altro e penso che potremo avere anche un po’ di supporto dall’esterno, con i costruttori di barche locali. Se ne avremo bisogno li chiameremo e contribuiremo a rilanciare l’economia“.

Il leader del sodalizio a stelle e strisce ha rivolto una serie di accorati ringraziamenti: “Ringrazio tutte le autorità locali e in particolare Team New Zealand, Luna Rossa e Ineos Uk per il supporrto che ci hanno dato in acqua. In particolare New Zealand, che ci ha aiutato a rimorchiarci al molo per tre ore e mezza. In questi momenti si capisce davvero cosa gli avversari possono fare per te e di come dobbiamo trattarci a vicenda. Hanno dato una grande dimostrazione di sportività. Alcuni membri sono rimasti con il nostro equipaggio per l’intero viaggio di ritorno, altri si sono dati da fare per prenderci delle pizze“.

Foto: Luna Rossa Press